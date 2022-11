Bairro mais antigo de Fortaleza, Ferroviário, Centro Fashion e muito mais: conheça a Regional 1

Do berço histórico do Ceará ao polo de moda mais conhecido da Cidade, andar pela Regional 1 é se deparar com vários dos aspectos que compõem o DNA de Fortaleza. Foi na Barra do Ceará, bairro mais antigo da Capital - hoje com mais de 72 mil habitantes -, que o Capitão-mor Pero Coelho iniciou a colonização, construindo o Fortim de São Tiago, no ano de 1604.

Dez bairros compõem o espaço geográfico: Álvaro Weyne, Barra do Ceará, Carlito Pamplona, Cristo Redentor, Floresta, Jacarecanga, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Pirambu e Vila Velha. Entre os destaques, há duas belas praias, intensa prática esportiva marítima, areninhas, praças e o primeiro Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte de Fortaleza (Cuca), criado em 2009.

A regional foi nascedouro de um dos mais conhecidos times de futebol do Ceará, o Ferroviário Atlético Clube. Fundado por operários em maio de 1933, o Tubarão da Barra começou como um “racha” dos trabalhadores da RVC, na área onde hoje funciona a Transnordestina Logística.

Além das belezas naturais e da vocação para o esporte, a região também é expressiva é comercialmente: o Centro Fashion, shopping popular com mais de 8 mil boxes localizado no bairro Jacarecanga, é hoje um dos principais polos econômicos de moda da Capital, atraindo turistas e comerciantes de diversos estados brasileiros.

Espaços de convivência, lazer e assistência que constroem oportunidades para os fortalezenses também se destacam pelas ruas da primeira regional: é na Barra do Ceará que se localiza a Casa de Vovó Dedé, voltada para a educação de crianças e jovens da periferia; no Cristo Redentor que opera a sede do Movimento Emaús Amor e Justiça, que visa amenizar e reduzir a pobreza; e no Jardim Guanabara que funciona o Instituto Perifa de Arte, Cultura e Cidadania do Ceará (IPAC-CE), focado em reduzir desigualdades por meio de ações culturais e sociais.

