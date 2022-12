Sucesso do "Natal: Música e Fé" indica próxima edição em 2023. Presentes se uniram em prol do nascimento de Jesus Cristo

Amor, união e esperança foram os sentimentos que reuniram cerca de 400 pessoas no evento “Natal: Música e Fé”, no shopping RioMar Fortaleza, no último dia 3. Em busca do verdadeiro espírito natalino, o público se emocionou com a apresentação de um coral e as falas de três líderes espirituais de diferentes profissões de fé. Naquele momento, o coletivo estava reunido por um só objetivo: celebrar o nascimento de Jesus Cristo.

O ato ecumênico, idealizado pela jornalista Lêda Maria, contou com a presença do padre Oliveira, da Paróquia da Paz; do pastor Mário Levy, da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém; e de Antônio José Farias Trajano, do Grupo Espírita Paz e Bem. A música ficou responsável pelo maestro Poty Fontenelle.

“O Natal, música e fé é um evento que entra no calendário natalino da cidade de Fortaleza a partir deste ano. Foi um evento lindo, que reuniu muitas famílias. A música tem o poder de encantamento universal e essa emoção era visível aos olhos da plateia. Nas palmas das crianças, nos olhares marejados de adultos. As palavras dos religiosos apontaram para a mesma direção: Natal é tempo de união, amor e paz”, descreve a coordenadora do projeto, Paula Lima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para Lêda Maria, a noite de louvor foi além das expectativas, tanto pelo número de participantes quanto pela repercussão entre o público. “A gente continua com a intenção de realizar outros eventos que valorizem a cidade e os cearenses. O objetivo de todos os nossos projetos é fazer com que a cidade vivencie lindas festas, como a do Natal”, ressaltou.

Quem esteve presente saiu com o coração cheio de paz e gratidão. Ao som da canção “Noite Feliz”, o evento era finalizado com a certeza de que a missão tinha sido cumprida: quebrar aquele contexto tão caótico de consumismo e agitação levando a mensagem do Salvador. Entre abraços e desejos sinceros de prosperidade, o público se deixou contagiar pelo espírito de Jesus. Que em 2023 Ele seja abundante em todos.



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags