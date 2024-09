Empreendedorismo feminino e a arte de ser feliz são temas do Missão Mulher 2024. Inscreva-se

Evento reúne palestras sobre o universo da mulher empreendedora, tanto nos negócios como na vida pessoal Crédito: divulgação

Setembro chegou. Os ipês estão florindo embelezando a paisagem e inspirando a realização de mais um seminário MISSÃO MULHER, o evento que a jornalista Lêda Maria Souto organiza e realiza pelo terceiro ano consecutivo pelo O POVO. Este ano o Missão Mulher foca no empreendedorismo feminino e na arte de ser feliz. É urgente impulsionar o debate e fortalecer estratégias para a alavancagem do empreendedorismo feminino na Cidade. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o evento amplia o debate para os desafios inerentes à condição de mulher e vai além das questões técnicas relacionadas à atividade ao ampliar as abordagens das palestras com temas ligados à felicidade, saúde e bem-estar.

Não basta a mulher ter um bom negócio se ela não consegue conciliar com uma vida equilibrada, pessoal e familiar. O Missão Mulher é um motivador, que amplia o repertório de recursos técnicos e emocionais para que mulheres empreendedoras conquistem cada vez mais sucesso e segurança nos seus negócios. Neste 2024, a data é 16 de setembro. Aberto ao público mediante inscrição via Sympla. “Na certeza que as mulheres ativas e dinâmicas, das mais diversas idades, profissões e mesmo vida mansa, buscam uma programação muito especial com palestrantes também especiais, o temário central é sensacional. Agende este dia. Este encontro com você mesma e outras amigas”, convida Lêda Maria. O evento é coordenado pela jornalista Paula Lima.



PROGRAMAÇÃO 13h30 – abertura

14h - Palestra: Geração ansiosa: menos online e mais “on-life” Palestrante: Empresário e educador Nazareno de Oliveira

14h30 – Palestra: Movimentação e equilíbrio dos recursos financeiros Palestrante: Eliane Brasil, administradora e superintendente do Banco do Nordeste

15h – Palestra: A visão de um mundo novo e os benefícios da transformação empresarial

Palestrante: Glayciane Lima, superintendente Ceará Cidadão 15h30 – Coffee break