Dia das Mães: Shopping Iguatemi Bosque presenteia clientes com sandália Brizza Arezzo

O Shopping Iguatemi Bosque comemora este Dia das Mães com uma promoção imperdível. Com R$ 350 em compras nas lojas participantes e cadastro no I'Club, os clientes podem trocar as notas fiscais por uma sandália Brizza Arezzo. A campanha segue até o dia 14 de maio, ou enquanto durar o estoque.

Para participar, o cliente precisa baixar o aplicativo Iguatemi Bosque, fazer o cadastro e realizar o login. Depois, basta clicar na aba do I'club, fotografar as notas fiscais e registrá-las no app. Aí é só acompanhar todas as vantagens na aba “benefícios” e se dirigir ao posto de retirada localizado ao lado da loja Granado, no piso L3, para retirada do brinde. Serão distribuídos 10 mil pares de sandálias nas cores laranja, verde ou rosa, com limite de um par por CPF.

De acordo com o superintendente do Shopping Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira, todas as datas comemorativas são importantes para o varejo, mas o Dia das Mães é uma das que mais impulsionam o comércio. A expectativa é que o fluxo de vendas em maio deste ano seja ainda melhor que o mesmo período do ano passado.

“Estamos em parceria com uma significativa marca, querida pelos cearenses. Essa ação vem para nos tornarmos ainda mais próximos dos nossos clientes, pois queremos fortalecer esse laço emocional na casa de cada um também”, comenta Wellington.

“A campanha está com uma ótima adesão de público, e mais de 50% das sandálias já foram distribuídas. A expectativa é que a promoção vá até sábado ou domingo de Dia das Mães”, completa o superintendente.

Serviço

Campanha Dia das Mães do Shopping Iguatemi Bosque

Quando: De 4 a 14 de maio ou enquanto durar o estoque

Endereço: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e domingo, das 13h às 21 horas (lojas) / Diariamente, das 10h30 às 22 horas (praça de alimentação)

Mais informações: igtfortaleza.com.br