fne30anos

Prazos, garantias e taxas de juros são atrativos para obtenção de crédito pelo FNE do Banco do Nordeste

Taxas de juros e prazo de pagamento são quesitos importantes para a escolha de um financiamento. A partir do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), as taxas são, em média, 36% mais baixas que as praticadas no mercado a longo prazo