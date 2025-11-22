Jovens agricultores semeiam o futuro do Ceará por meio das cooperativas

O 1° Encontro Juventude e Cooperativismo da Agricultura Familiar reuniu mais de 200 / Crédito: Anderson Santiago

Desde incentivo à participação feminina até cultivo de produtos orgânicos, jovens do estado inteiro utilizam das cooperativas para fornecer segurança financeira para familiares e alimento de qualidade para a população de todo o Ceará. Estas práticas no campo foram apresentadas por 200 deles, vindos de 23 municípios diferentes e integrantes de 26 cooperativas durante o 1º Encontro Juventude e Cooperativismo da Agricultura Familiar, realizado pelo sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio Ceará), entre os dias 19 e 21 de novembro. O evento ocorreu no Hotel Ecológico Sesc Iparana, em Caucaia.

Durante os três dias, eles participaram de oficinas e palestras de capacitação, mas no encerramento, em 21 de novembro, os agricultores trocaram de lugar com os palestrantes. Além das experiências trocadas, escreveram uma carta sobre o futuro das cooperativas na agricultura familiar e expressaram suas vontades em uma pesquisa. Na abertura do dia, o superintendente do Serviço Social do Comércio (Sesc), Henrique Javi, se disse orgulhoso do projeto. Ele exaltou a possibilidade de construir uma consistência do projeto a longo prazo para os jovens e de promover desenvolvimento econômico direto para o Ceará através da agricultura, assim como desenvolvimento social. Logo em seguida, representantes de três cooperativas falaram, em uma roda de conversa. Foram elas: Coopersul, do Crato, Fape, de Itatira, e Coopsb, de São Bento. Dentre as iniciativas de fomento citadas, estavam: produção sem o uso de agrotóxicos, orientação aos agricultores sobre os ciclos da natureza, respeitando o solo, e incentivo a feiras livres nas pequenas cidades.

Leia mais: Segundo dia do evento Entre os participantes, estava Elias Alves, Cooperamuns, de Tamboril. Ele considerou que, no encontro, adquiriu “conhecimento para permanecer produzindo e vivendo no campo”. “Mas não somente produzindo, como a gente pode também levar daqui desse encontro o conhecimento de avançar economicamente. A gente buscou nas falas dos palestrantes essa questão da comercialização, que se faz importante com as cooperativas para fortalecer a produção do povo”, afirmou. Para o coordenador de Desenvolvimento Comunitário do Sistema Fecomércio, Eudes Xavier, o evento ganhou novas perspectivas devido à postura crítica e participativa dos jovens, com viés acadêmico e político.

“Por isso, também entramos na pauta tecnológica e cultural. Foi uma integração da juventude agrícola com o sistema Fecomércio. Um desenvolvimento econômico, além da sucessão rural. A juventude quer espaço”, disse.

Pesquisa de ação: a vontade dos jovens de permanecer no campo O evento contou ainda com a divulgação da pesquisa realizada com os jovens, durante os três dias, a ser divulgada pelo Fecomércio. O estudo revelou dados de divisão de gênero e idade dos representantes das cooperativas, além das perspectivas deles de futuro no campo.

Segundo os números: 57% dos respondentes foram mulheres,

79% acredita que a realidade no campo é mais promissora do que na época dos pais e

65% voltaria para o campo após ter saído, caso houvesse oportunidades Apresentada por Henrique Gomes, analista corporativo do Sesc Ceará, a pesquisa ainda aponta os desafios da permanência no campo, citando, por exemplo, uma visão de que para se ter um futuro digno é necessário ir para a cidade. “Na minha opinião o jovem na casa dos pais é apenas aquele que ajuda, a força, o trabalho e o esforço. Não participam da tomada de decisões, nem desempenham papéis fundamentais. Os maiores preconceitos partem das pessoas que moram juntos no campo, todos dizem que aquele que não vai para a faculdade na Capital, que não tem um trabalho bom na cidade, não vai ter futuro”, destacou um dos respondentes.