Capacitações fortalecem jovens agricultores e ajudam a garantir futuro no campo

1° Encontro Juventude e Cooperativismo da Agricultura Familiar reuniu mais de 200 jovens no Hotel Ecológico Sesc Iparana / Crédito: Ludmyla Barros

Estar no campo não é apenas plantar: é garantir sustento para as famílias e contribuir para o avanço econômico do Estado. Foi o que defendeu o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), Luiz Gastão, em palestra realizada na última quinta-feira, 20, durante o segundo dia de programação do 1° Encontro Juventude e Cooperativismo da Agricultura Familiar. Com 200 jovens reunidos, representantes de 26 cooperativas da agricultura familiar, o momento ocorreu na sede do Serviço Social do Comércio (Sesc), no Hotel Ecológico Sesc Iparana, em Caucaia, município da região metropolitana de Fortaleza.

Na ocasião, o idealizador do evento, Luiz Gastão, destacou que a iniciativa, na qual além de palestras foram ministradas oficinas temáticas, possui o objetivo de incentivar jovens trabalhadores rurais a permanecerem em suas comunidades. O intuito é aprimorar tecnologias, implementando soluções que fortaleçam a produção local, por meio da capacitação e do compartilhamento de conhecimentos. Leia mais: Primeiro dia do evento “Esse jovem está em um ramo que não é só plantar, é tecnologia. É fazer com que possa ter uma renda perene e sustentabilidade, que são fundamentais, não só para eles como campo, mas para nós que estamos aqui na cidade, porque sem eles nós não temos alimento”, afirmou o presidente.

Entre os participantes, o jovem quilombola Luiz Henrique, 28, de Baturité, destacou que iniciativas como essa ajudam a manter os jovens no campo. “Vou poder levar esse conhecimento à minha comunidade”, comemorou.

Para Luiz Gastão, histórias como a dele mostram a urgência de valorizar esses agricultores. “É muito importante que todos tenham consciência da importância de comprar esses produtos e de consumi-los. Lembrarmos que temos cidadãos cearenses, jovens, que estão lá produzindo para que a gente possa ter alimentos saudáveis na nossa mesa”, ressaltou. E complementou: “Nós esperamos e acreditamos que já, já vamos poder ver a marca dessas cooperativas nos nossos supermercados, nos nossos bares e restaurantes locais. Ou seja, vamos fazer com que esse programa possa efetivamente dar não só dignidade à pessoa humana que está no campo, mas a nós todos, que poderemos comprar produtos com menos atravessadores e mais qualidade”, afirmou. Oficinas impulsionaram o conhecimento dos jovens agricultores

Ao todo foram realizadas sete oficinas temáticas, nas quais foram ensinadas desde a operação de drones, até a prática de fazer brownie com casca de melão, para que os jovens aprendessem, por exemplo, sobre o reaproveitamento integral de alimentos. A ideia, conforme Gastão, foi criar oportunidades de aprendizados, com as quais o jovem poderia melhorar a vida dele e dos seus dentro das comunidades. “(Com as capacitações) Vocês têm a possibilidade de fazer com que não só vocês, mas principalmente os seus filhos e os seus netos, tenham uma condição e visão de vida muito melhor do que vocês têm hoje e do que seus pais têm hoje”, ressaltou Gastão durante sua fala.

Confira abaixo as oficinas que foram realizadas no segundo dia de programação do 1° Encontro Juventude e Cooperativismo da Agricultura Familiar: Operação de Drones — Peter Emmanoel e Mateus Nascimento

Marketing Digital e Estratégias de Mercado — Benoni Roriz

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Cooperativas — Álvaro Pereira e Danilo Ramalho

Fanzine — Levi Porto

Reaproveitamento integral de alimentos (bolo com casca de melão) — Vládia Freitas

Esporte e Lazer — Sérgio Alves e Clodoaldo

— Sérgio Alves e Clodoaldo Editais de projetos culturais — Marceline Passos Projeto nasceu com objetivo de investir na compra de produtos de agricultores familiares vinculados à cooperativas O evento também conta com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A diretora regional, Débora Sombra, explicou que ele surgiu a partir do projeto de Aquisição de Gêneros Através do Credenciamento de Cooperativas da Agricultura Familiar, cujo investimento na compra de produtos cresceu de R$ 6 milhões para R$ 41 milhões, com uma alta de mais de 583%.