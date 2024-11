Sesc convida público para celebrar os povos tradicionais do Estado em evento gratuito

Povos indígenas, ciganos, quilombolas e representantes dos sertões, serras e chapadas do Ceará se reuniram no terceiro dia do Encontro Sesc Herança Nativa. Com programação gratuita, o evento vai até terça-feira, 12, no Sesc Iparana Ecoresort, e conta com oficinas, apresentações culturais, artesanato e culinária. O objetivo é valorizar e preservar as culturas de tradição oral no Estado.

São mais de 200 comunidades vindas de 75 municípios do Ceará realizando conexões e intercâmbios socioculturais. O projeto do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio – Sesc Ceará, completa 10 anos em 2024.

Para o consultor de programação social do Sesc, Paulo Leitão, o papel da instituição é mobilizar a sociedade e fortalecer os vínculos e os laços comunitários. “A programação propicia um intercâmbio de cinco dias, na qual os povos não só festejam e vendem seu artesanato numa feira, mas discutem e criam suas conexões. As comunidades são protagonistas do seu próprio desenvolvimento, então o Encontro traz essa herança para o povo cearense”, destaca.