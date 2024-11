Herança Nativa comemora 10 anos valorizando a identidade cultural do Ceará

A abertura do Herança acontece hoje, 8, a partir das 18h, com a apresentação do toré e torem dos povos indígenas e a banda de forró Lagosta Bronzeada

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio Ceará, Luiz Gastão, há um olhar atento do Sesc para a preservação das culturas cearenses, e o Herança Nativa, assim também como o Povos do Mar são a culminância das ações permanentes que o Sistema realiza ao longo do ano promovendo as tradições.

O projeto acontece de 08 a 12 de novembro, no Sesc Iparana Hotel Ecológico, oferecendo ao público uma programação com rodas de conversas, vivências, trilhas, oficinas, apresentações artísticas, práticas alimentares, desfiles, feira de produtos artesanais e o Conversas Flutuantes, tudo gratuito.

Como a construção de uma colcha de retalhos, o Sesc, por meio do projeto Herança Nativa, foi reconstituindo, aos poucos, a identidade cultural e social do Ceará, reunindo os povos originários e, assim, revelando o Ceará para ele mesmo, através da difusão e valorização da sua identidade. Neste ano, o evento que reúne povos indígenas, ciganos, quilombolas, comunidades sertanejas e serranas completa 10 anos de uma grande troca cultural de saberes e práticas históricas.

Surge assim o Herança Nativa, nome dado pelos mestres da cultura Tremembé. “O Sesc começou, então, a fazer o mapeamento desses povos. No 1º ano o Herança aconteceu apenas com representantes dos povos indígenas, ao longo dos anos o trabalho foi aumentando e fomos incorporando os povos ciganos, quilombolas e representantes das serras e sertões”, conta, destacando que neste ano, o evento reunirá representantes de 75 municípios do Ceará.

O Herança Nativa nasce como uma extensão do Encontro Sesc Povos do Mar, porém com o objetivo de “mostrar aspectos invisíveis, mas presentes”, como resume o consultor de programação social do Sesc, Paulo Leitão. Ele se refere aos povos indígenas de outras etnias, que se localizam longe do litoral e que sentiam a necessidade de serem vistos e reconhecidos.

Para conferir o show, é necessário adquirir o ingresso solidário por meio do Sympla . O valor será destinado ao Mesa Brasil, programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc. Apenas o show de abertura será necessário ingresso, o restante da programação do evento será totalmente gratuito.

A abertura do Herança acontece na sexta-feira, dia 08, a partir das 18h, com a apresentação do toré e torem dos povos indígenas. Em seguida, a partir das 21h, sobe ao palco a banda de forró Lagosta Bronzeada, com seus grandes sucessos.

Em 2023 o evento ganhou independência, não sendo mais um desdobramento do Povos do Mar. Paulo Leitão afirma que o trabalho da colcha de retalhos, unindo todas essas culturas e identidades dos povos originários continua, pois, cada território cearense possui suas influências e características próprias. “É o que chamamos de as redes dentro da rede, ou seja, uma conexão entre diversos territórios que ajuda a nos reconhecer e, assim, potencializar nossas tradições e costumes. Tudo isso fortalece nossa identidade e reverbera para o turismo e a economia”, analisa.

As oficinas vão oferecer ao público muitas oportunidades de conhecer uma nova prática ou mesmo aperfeiçoar. O encontro de louceiros vai reunir vários artistas que trabalham com barro para uma grande oficina, cada um com suas técnicas e manejos. No Tudo que Fia, Trança e Tece, a intenção é valorizar o artesanato produzido com as mãos, abordando o tema tanto em mesa redonda quanto em oficinas. O Madeira Matriz também vai contar com várias oficinas com os talhadores de madeira.

Dentre as apresentações artísticas, haverá o encontro de rabequeiros e sapateadores, e o encontro de caretas dos municípios de Assaré, representando as cidades serranas e de Piquet Carneiro, representando os povos do Sertão.



Na Gastronomia, o Herança traz o porco assado, típico dos povos ciganos; a Casa de Tapioca, que será comandada pelos povos indígenas Jenipapo Kanindé, Anacés e Pitaguary; além do carneiro e do bode assados, trazidos pelos representantes do Sertão.