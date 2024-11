Evento Herança Nativa é oportunidade para viver a cultura dos povos tradicionais cearenses. Programação é gratuita

O encontro é promovido pelo Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Ceará, e conta com oficinas, apresentações culturais, artesanato e culinária

O segundo dia do Encontro Sesc Herança Nativa ocorre neste sábado, 9. O projeto do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio – Sesc Ceará, completa 10 anos em 2024 e busca ampliar a valorização dos povos e coletivos que formam as culturas de tradição oral no Estado. A programação vai até terça-feira, 12, no Sesc Iparana Ecoresort, com entrada gratuita.

Reunindo povos indígenas, ciganos, quilombolas e representantes dos sertões, serras e chapadas, o evento conta com oficinas, apresentações culturais, artesanato e culinária. São mais de 200 comunidades vindas de 75 municípios do Ceará realizando conexões e intercâmbios socioculturais.

A diretora de programação social do Sesc, Sabrina Veras, destaca o impacto do trabalho da entidade na formação e acompanhamento de vínculos com essas comunidades. Segundo ela, a expectativa para os próximos anos é ter cada vez mais municípios cearenses representados culturalmente no Encontro.