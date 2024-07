Conheça as principais práticas em segurança cibernética

Fique atento às propagandas Diariamente, usuários de redes sociais como Instagram, WhatsApp e Linkedin recebem uma enxurrada de propagandas com ofertas e facilidades até inacreditáveis. No entanto, não se deixe enganar por promessas tentadoras. Antes de clicar em qualquer link, é fundamental checar a validade desse endereço. Se o anúncio utilizar alguma marca conhecida, vá até o site oficial e verifique se a oferta realmente existe.

“Se a sua conta do Instagram, por exemplo, for roubada, os criminosos vão usar o seu networking e a sua credibilidade para vender alguma coisa falsa, e o prejuízo acaba tendo uma amplitude muito maior”, indica. Nesse sentido, confira dicas para evitar golpes cibernéticos no campo individual e empresarial.

Nada de repetir informações Use uma senha forte e diferente para cada rede social e demais logins. Outra medida relevante é ativar o segundo fator de autenticação, ou autenticação em duas etapas. Atualmente, a tática já está disponível nas redes sociais, em sites mais populares e funciona como mais uma barreira contra invasões e roubos de dados, já que exige um segundo método de identificação do usuário para o acesso pleno do sistema. As medidas são fundamentais já que é comum que os atacantes, ao descobrirem o login e a senha para uma determinada rede social, testem as mesmas informações em outras plataformas.

Invista em camadas de proteção Tanto no computador quanto no celular, é importante manter os sistemas operacionais sempre atualizados. Além disso, o uso de um bom antivírus não pode ser dispensado. Assim, caso algum link ou arquivo malicioso passe despercebido, o sistema será capaz de alertá-lo.

De olho no código de área

As tentativas de golpe não estão restritas a criminosos brasileiros. Quando as plataformas sofrem com vazamentos de dados, hackers do mundo inteiro ganham acesso a essas informações. Por isso, uma dica para identificar contatos suspeitos é ficar de olho no código de área de números desconhecidos. Se o contato não começar com +55, desconfie.

Segurança para empresas

Comece do básico

Como as empresas são feitas por pessoas, muitos ataques cibernéticos começam de forma semelhante aos direcionados para pessoas físicas. Assim, todos os cuidados básicos permanecem válidos, como ter senhas fortes, investir em antivírus, manter os sistemas operacionais dos computadores atualizados e orientar a equipe sobre ficar alerta a links e arquivos suspeitos. Além disso, é interessante que os programas utilizados nas empresas, como os do Pacote Office, sejam originais, ao invés de “crackeados”.

Ataques podem ser mais complexos

Por vezes, os atacantes utilizam estratégias mais sofisticadas para golpear empresas, como sites e identidades falsos bem elaborados. Eles podem se passar por clientes ou até empresas parceiras em tentativas de negociações ou procura por dados. Nesse cenário, toda a equipe deve estar bem treinada para reconhecer essas situações e checar qualquer operação suspeita.

Entenda o nível de maturidade e exposição da sua empresa

Empresas de tamanhos diferentes têm necessidades diferentes. Por isso, antes de ter gastos com ferramentas tecnológicas modernas e uma equipe de T.I completa é interessante conhecer a fundo a realidade da empresa. Nesse caso, ter o auxílio de uma consultoria em cibersegurança pode fazer toda a diferença. Os especialistas serão capazes de indicar o nível de vulnerabilidade do empreendimento, assim como as melhores estratégias para superar as fraquezas cibernéticas do negócio.

Regulamento interno de segurança

A empresa deve ter um regulamento interno de segurança da informação para agir de forma transparente com os seus usuários, garantir a confidencialidade de suas informações, atribuir responsabilidades, definir direitos, expectativas de acesso e uso das suas informações pelos usuários e terceirizados, definir mecanismos de controle e monitoramento da infraestrutura tecnológica para resguardar a segurança das suas informações e criar uma cultura educativa de proteção das suas informações.

A infraestrutura tecnológica é de exclusiva propriedade da empresa

O uso de computadores e demais equipamentos da empresa devem ser apenas para fins profissionais, evitando o acesso a sites e o armazenamento de arquivos de cunho pessoal. Além disso, as contas corporativas fornecidas ao usuário devem ser intransferíveis.