Franquias: como começar a sua? Veja dicas

Empresários de sucesso no ramo compartilham as principais dicas para quem quer começar a investir na primeira franquia. Identificação com segmento é fator fundamental

Empreender é sempre um desafio. No entanto, o modelo de franquias pode ser uma opção para diminuir os riscos. Baseado na venda de licença de uso de um negócio, o sistema é uma estratégia para quem deseja investir em um empreendimento mais consolidado e testado no mercado. Com cenário favorável, o formato vem ganhando cada vez mais apoiadores. Em 2022, só no Ceará, houve um crescimento de 11,1 % no faturamento geral das redes de franquias, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Os números são reflexo da realidade nacional: o mercado de franquias brasileiro foi responsável por movimentar mais de R$ 211 bilhões em 2022, com um acréscimo de 14,3% no faturamento. Além disso, o número de unidades de franquias nordestinas cresceu 7,6%, chegando a 26.809 mil operações.

CEO da SB Franquias e diretor da ABF Nordeste, Fernando Ribeiro tem como primeira indicação para quem está começando nesse mercado procurar as marcas associadas à ABF e visualizar qual, dentre elas, está mais conectada aos interesses do empreendedor.

“Tem que estudar o mercado, olhar as marcas e o segmento de negócio que tem interesse. Saber o tamanho da sua capacidade financeira, qual o custo de investimento e todos os outros pré-requisitos para a pessoa virar uma franqueada daquela marca”, detalha.

A partir dessa escolha, “é preciso entender como essa franqueadora trabalha a cobrança de royalties, de taxas e do suporte”, completa Fernando. Também é importante, nesse momento, já ter ou estar em busca de um ponto adequado para a atividade.

De acordo com o especialista, o erro mais comum de quem está entrando nesse ramo é acreditar que o sucesso da franquia depende apenas dos padrões já pré-estabelecidos e testados, e não do esforço do responsável pela unidade.

Ainda que uma rede de franquias apresente vantagens econômicas por seguir uma fórmula já aprovada, Fernando alerta que esse tipo de negócio não garante êxito, e a renda do franqueado também vai depender de muito trabalho individual.

“O primeiro erro é o candidato achar que a franquia vai ser uma fórmula de sucesso e que não vai precisar trabalhar. A pessoa tem que ter consciência de que vai virar um empresário. Ela tem que entender as rotinas de negócio, o corpo de trabalho, e estar determinada a se aprofundar na atividade e fazer do dia a dia um trabalho dedicado ao negócio”, destaca.

Confira as dicas de quem já deu certo no mercado de franquias

Para Fabiano Lima, diretor de expansão do Bob’s, identificar-se com a marca é o fator fundamental para o sucesso da franquia. “Mostramos como é nosso dia a dia, nosso suporte, nosso papel como franqueador, mas sempre incentivamos esse candidato a consultar outras franquias e ver o que tem no mercado para poder tomar a decisão de fato e vestir a camisa”, relata.

Com 20 anos de empresa, o diretor acredita que a presença do franqueado no negócio é essencial, assim como a identificação com o propósito e a cultura da marca. "Cinquenta por cento do sucesso do negócio é papel do franqueador e cinquenta por cento é papel do franqueado", garante. O Bob’s apresenta 70 anos de mercado e quase 40 desde a primeira franquia.

A Love Gift é outro exemplo de sucesso no Brasil. Com 70 franquias espalhadas pelo País, a loja de presentes criativos teve seu início em 2014. Apesar de não ser a intenção a princípio, dividir a marcas em franquias acabou sendo a solução para a alta demanda do público, e vem sendo responsável pelo sucesso do negócio desde 2016.

CEO da Love Gifts, Fábio Farias dá algumas dicas para quem quer começar a empreender nesse modelo:

- Escolha a marca da qual você seria consumidor. Escolher uma empresa apenas pela rentabilidade financeira não é o suficiente: é necessário se identificar com o segmento escolhido e com os produtos ou serviços;

- Tenha um planejamento financeiro condizente com o que você quer investir. Algumas franquias terminam não dando certo não porque o projeto era ruim, mas porque o planejamento financeiro foi mal feito;

- Procure conhecer a marca e saber se ela possui algum processo judicial ou reclamações na internet;

- Procure franqueados que já estão naquela marca. Eles podem informar se a empresa tem suporte e se funciona adequadamente. Busque o máximo de informação para fazer o investimento de maneira segura;

- Não tente mudar o negócio. Se você acredita naquela franquia, faça o que ela diz. Isso é replicar o que está dando certo. Muitas pessoas não querem seguir o manual que já foi testado e acham que podem fazer algo melhor, mas é aí que, às vezes, o negócio desanda.

Expo Franquias em Fortaleza

Interessados em conhecer mais sobre o setor de franquias podem participar da Expo Franquias Nordeste em 2023, que ocorre de 23 a 25 de março, no Shopping RioMar Fortaleza, no Papicu. Na primeira vez que o evento aporta na Capital, 80 marcas irão expor seu portfólio - e leitores do O POVO têm desconto na inscrição. Para se inscrever, clique neste link e, no final da compra, adicione o cupom “CONVIDADOOPOVO”.

SERVIÇO

Expo Franquias Nordeste 2023

O quê: Feira oficial de franquias do Norte e Nordeste para empreendedores, profissionais do setor de franquias, fornecedores, franqueados, consultores e demais interessados

Quando: De 23 a 25 de março, das 14h às 21 horas

Onde: Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Credenciamento: Online, através deste link

Site: expofranquiasne.com.br

Instagram: @expofranquiasne e @abfoficial

