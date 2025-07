Edu Summit 2025 traz as últimas tendências educacionais em cinco espaços dinâmicos

O Edu Summit é uma jornada transformadora que reúne mentes brilhantes, inovação educacional e oportunidades de crescimento únicas / Crédito: Divulgação

O trabalho de gestores educacionais é crucial para a implementação de mudanças e a promoção de uma educação de qualidade para todos. Nesse sentido, o Edu Summit atua como uma plataforma vital para capacitação, inspiração e colaboração de entusiastas da educação, impulsionando o avanço da área em todo cenário nacional. Este ano, o evento ocorre nos dias 7 e 8 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. São cinco espaços dinâmicos e enriquecedores, cuidadosamente projetados para enriquecer a experiência dos participantes e promover interação, aprendizado e networking. Os ingressos podem ser adquiridos no site, nas modalidades gestor, educador e VIP.



Promovido pela kedu, em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe-CE), o Edu Summit é uma jornada transformadora que reúne mentes brilhantes, inovação educacional e oportunidades de crescimento únicas.

Quais são os espaços do Edu Summit 2025? No Edu Summit 2025, cada palco tem um universo de conhecimento e infinitas possibilidades esperando por você. Qual deles você vai explorar? Conheça os cinco espaços que farão a diferença na sua jornada educacional: Plenária

Na Plenária, grandes nomes do setor trazem insights e discussões essenciais, servindo como um ponto de convergência para inspiração e reflexão coletiva. Este ano, o espaço recebe Whindersson Nunes, Mario Sergio Cortella, Clóvis de Barros, Júlio Furtado, Gustavo Cerbasi, Lúcia Helena Galvão e Rogério Minotouro. Arena kedu

No coração da Feira de Negócios, a Arena kedu traz um palco imersivo para tecnologia, startups e inovações educacionais. A Feira de Exposição é uma vitrine para mais de 80 marcas parceiras, oferecendo a oportunidade de explorar produtos, serviços e projetos inovadores no campo da educação. O espaço dinâmico e interativo permite que os participantes se conectem diretamente com as empresas líderes do setor, promovendo parcerias e colaborações estratégicas. Sala Gestão

Na Sala Gestão, gestores escolares se aprofundam em estratégias financeiras, pedagógicas e administrativas. O espaço explora temas como matrículas, administração escolar e melhores práticas de gestão.

Sala Edu

Para os educadores, a Sala Edu traz metodologias inovadoras, novas formas de avaliação e gestão de crises em sala de aula. Com palestras exclusivas, o espaço é dedicado à troca de conhecimento e práticas educacionais de ponta. Sala Mundi

A Sala Mundi é a novidade do ano. O espaço é voltado para explorar a educação internacional, com especialistas trazendo experiências do mundo todo. Onde acontece o Edu Summit 2025? O Edu Summit 2025 ocorre no Centro de Eventos do Ceará, localizado na Avenida Washington Soares. O Centro de Eventos do Ceará é o mais moderno e bem equipado da América Latina, sendo o segundo do Brasil em área útil (76 mil m²). No empreendimento, estão disponíveis 3.200 vagas de estacionamento.

Durante o evento, os colaboradores do Edu Summit estarão disponíveis em todos os espaços para atender o público, contribuir com a fluidez do evento, sanar dúvidas e fornecer suporte a todos que participarão da programação. O espaço de credenciamento funcionará nos dois dias de evento, realizando o check-in de todos os participantes, fornecendo identificação e disponibilizando todas as demais

Edu Summit 2025 Data: 7 e 8 de agosto

