Edu Summit 2025 traz Mario Sergio Cortella e outros grandes nomes para debate sobre educação

Está chegando mais uma edição do maior evento de educação do Norte e Nordeste: o Edu Summit 2025! Marcado para os dias 7 e 8 de agosto, o congresso ocorre no Centro de Eventos do Ceará e já conta com grandes nomes confirmados, como Whindersson Nunes, Rogério Minotouro e Mario Sergio Cortella. Não perca tempo e adquira seu ingresso online.

O congresso é o espaço ideal para explorar tendências inovadoras, fortalecer conexões e acessar soluções que impulsionam a qualidade da educação em todo o Brasil. A iniciativa soma mais de 80 palestrantes renomados, 82 marcas inovadoras e um público de 4.500 participantes reunidos para discutir o futuro da educação.



Com realização da plataforma kedu, em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe-CE), o evento aborda temas como "Cenários turbulentos, mudanças velozes", "A voz da educação: entender como se aprende para aprender como se ensina", "Excelência – o hábito de entregar o máximo" e "Internet, Escola e Saúde Mental — os desafios que atravessam as novas gerações e que a educação não pode mais adiar".

Os ingressos estão disponíveis em três categorias: Educador, Gestor e VIP. Cada um possui graus diferentes de benefícios e acessos durante o evento. Confira a lista completa do que cada um inclui clicando aqui. Sindicalizados de Sinepes parceiros desfrutam de um desconto exclusivo de 25%.

Inicialmente chamado de Seminário de Educação, o evento contribui com o mercado educacional levando aos diretores e mantenedores um espaço propício para discussão, inovação e atualização sobre educação e gestão escolar. Nesse sentido, além de palestras, o congresso conta com painéis de discussão, programação cultural, sala exclusiva para gestores escolares com programação dedicada, o palco Edu, com conteúdos para os educadores presentes, e os principais presidentes dos Sinepes de todo o País.



Não perca a oportunidade de participar do Edu Summit 2025 e fazer parte dessa experiência enriquecedora e transformadora! Junte-se ao evento e impulsione a educação do Norte e Nordeste para novos patamares de excelência.

Data: 7 e 8 de agosto

Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 – Edson Queiroz, Fortaleza/CE)