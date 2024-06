Edu Summit 2024: evento triplica em estrutura, palestrantes e público

O congresso educacional deve ser o maior e mais relevante do setor no Norte e Nordeste; Por dois dias, os participantes terão oportunidade de aprendizado, networking e negócios

Leandro Karnal, Tânia Queiroz, Marcelo Paz e muitos outros estão entre os nomes confirmados para palestrar no Edu Summit 2024, que chega à sua 21ª edição prometendo ser um marco na história da educação no Norte e Nordeste do Brasil. A ser realizado nos dias 12 e 13 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará, neste ano o congresso educacional triplicou de tamanho em estrutura, palestrantes e público, consolidando-se como o maior e mais importante congresso educacional da região.



Em 2024, o Edu Summit vai ter mais de 78 estandes de exposição, oferecendo aos participantes uma ampla variedade de oportunidades de networking e negócios. Diretores, gestores escolares, professores, mantenedores e demais profissionais da área terão acesso a produtos, serviços e soluções inovadoras para o setor educacional. Esses profissionais vão compor o público do evento, que deve ser recorde – a organização calcula a presença de aproximadamente 4.200 pessoas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da área de exposição, o evento vai contar com uma programação de palestras e painéis de alto nível, ministrados por mais de 50 renomados especialistas da educação. Nomes como Júlio Furtado, Maria Inês Fini, Leo Fraiman, Rossandro Klinjey, entre diversos outros, compartilharão suas experiências e conhecimentos, abordando temas relevantes para o cenário educacional atual.