Quixadá nas telas: cinema nos monólitos

Quixadá foi cenário de gravação de diversos filmes ao longo dos anos. Na foto, Gravações do longa "A Lenda do Gato Preto" / Crédito: Divulgação

Quando dizemos que Quixadá possui paisagens cinematográficas, não é exagero ou figura de linguagem. Desde a década de 1960, cineastas recorrem às locações da “Terra dos Monólitos” para rodar produções de diversos gêneros. A produtora quixadaense Edna Letícia Uchôa atua há mais de 20 anos em projetos audiovisuais, tanto no município quanto em outras localidades, e trabalhou na produção de filmes e séries de repercussão, como “O Quinze”, “Área Q”, “Cine Holliúdy”, “Shaolin do Sertão”, entre tantos outros.

Para ela, “o cinema é uma coisa mágica, pois quando você vê na tela aquele projeto pronto, se deslumbra percebendo que cada coisinha ali passou pela sua mão pra fazer aquilo tudo acontecer”. Edna Letícia Uchôa é produtora quixadaense Crédito: Divulgação Edna destaca que, além da arte e da mágica, o cinema também movimenta a economia local e deixa lembranças marcantes para quem participa. “Cada produção que chega aqui gera renda no município e mexe com todo mundo: assistentes, fornecedores, restaurantes, postos de combustível, hotéis, locações. As pessoas que a gente coloca como figurantes saem todas comentando: ‘Eu trabalhei naquele filme, eu participei e ainda fui pago para isso’”. Estar no pólo de produções audiovisuais que é Quixadá foi determinante para o início da carreira de Edna, quando uma entrevista na rádio em que trabalhava como locutora a levou a colaborar no filme O Quinze (2004, 1h40min. Direção: Jurandir de Oliveira).

“O Márcio Rodart, que era o diretor de arte, foi dar uma entrevista na rádio e solicitou à população que quem tivesse algum objeto que fosse da época de 1915, ou bastante antigo, entrasse em contato, pois eles estavam buscando objetos para compor o cenário do filme. No dia seguinte, eu liguei para ele e falei: ‘Olha, Márcio, eu consegui arranjar aqui algumas coisas para você. Aí, ele disse assim: ‘Quer trabalhar comigo? Ser minha assistente?’” A partir daí, vieram convites, novas produções e a construção de uma carreira marcada pelo aprendizado na prática. “Com o passar do tempo, várias outras produções foram vindo para Quixadá e começaram as indicações. Um diretor dizia para o outro: ‘Vai filmar em Quixadá? Procura a Edna, que é uma produtora muito boa de lá’”, recorda. As histórias são muitas. Ainda nas gravações de O Quinze, Edna foi encarregada de conseguir uma carcaça real de boi para uma cena. Ela conseguiu, mas ela conta que a carcaça tinha um cheiro horrível. Então, também foi preciso conseguir muitos galões de formol para amenizar o odor e possibilitar a gravação.

Já em A Lenda do Gato Preto, havia três gatos envolvidos no filme. Em algum momento, já durante as filmagens, todos eles fugiram e foi necessário encontrar um gato substituto para dar continuidade às cenas. Mas, para Edna, no cinema não existe nada impossível. “O máximo que existe é uma coisa difícil, e mesmo assim a gente consegue resolver”. Hoje, além de seguir atuando em produções locais e nacionais, Edna também realiza seus próprios projetos, como o documentário Amorixás: Umbanda, Caridade, Resistência e Respeito (2024, 27min. Direção: Edna Letícia Uchôa), em que conversa com umbandistas de Quixadá sobre o preconceito, os desafios e a resistência que enfrentam para seguir a religião. Filmes Capa do filme "O Auto da Camisinha" Crédito: Divulgação Capa do filme "A Lenda do Gato Preto" Crédito: Divulgação Capa do filme "A Morte Comanda o Cangaço" Crédito: Divulgação Capa do filme "Área Q" Crédito: Divulgação Cena do filme "O Shaolin do Sertão 2" Crédito: Divulgação Capa do filme "O Quinze" Crédito: Divulgação Capa do filme "O Cangaceiro Trapalhão" Crédito: Divulgação

Foi o longa A Morte Comanda o Cangaço (1960, 1h40min. Direção: Carlos Coimbra e Walter Guimares Motta) que deu início à extensa filmografia produzida na cidade. Sucesso de público e de crítica, sua trama acontece no final da década de 20 e acompanha o camponês Raimundo Vieira, que tem sua fazenda incendiada e sua mãe assassinada pelo bando do cangaceiro Silvério, a mando do poderoso Coronel Nesinho. Em busca de vingança, Raimundo reúne alguns homens de confiança e sai à caça do bando e do coronel. Já O Cangaceiro Trapalhão (1983, 1h30min. Direção: Daniel Filho) é uma comédia inspirada na história de Lampião. Tem como roteiristas Chico Anysio e Renato Aragão, que também atua no filme junto com “Os Trapalhões”. Além do grupo de comediantes, o elenco conta ainda com nomes como Regina Duarte, Bruna Lombardi e Tânia Alves. Em 2024, foi lançado o documentário 40 Anos do Cangaceiro Trapalhão, com direção de Eduardo Ivo Júnior e coprodução de Edna Letícia Uchôa, que traz as memórias daqueles que estiveram direta ou indiretamente envolvidos nas filmagens.