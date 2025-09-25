Ecoturismo em Quixadá

Pedra da Galinha Choca em Quixadá / Crédito: ALEX PIMENTEL

Ao visitar Quixadá, somos envolvidos por um ambiente em que a geografia impressiona a todo momento. As formações rochosas e paisagens de seus mirantes naturais inspiram e convidam à contemplação quem vive a experiência de percorrer seus caminhos. “Cada pessoa chega com expectativas diferentes, mas quase sempre sai surpreendida com as histórias, os cenários e a energia que esses lugares guardam”, destaca o guia turístico Ricardo Lima.

“O mais bonito é perceber que não são apenas passeios, são experiências que despertam memórias, reflexões e até transformações pessoais. Já vi visitantes se emocionarem diante de uma paisagem, outros se encantarem com uma lenda local, e muitos dizerem que aqui encontraram algo que nem sabiam que buscavam”, conclui. Trilha da Pedra da Galinha Choca Pedra da Galinha Choca em Quixadá Crédito: ALEX PIMENTEL Considerada uma trilha de nível moderado, leva até o dorso da Pedra da Galinha Choca, cartão-postal da cidade formado por três blocos de pedra que, juntos, lembram o formato de uma galinha. Ao longo do percurso, alguns mirantes permitem momentos de contemplação do sertão e de seus monólitos. É possível percorrer seus 3km até os 414 metros de altura em cerca de uma hora e descer em aproximadamente 40 minutos. A vista é de tirar o fôlego. Açude do Cedro Açude do Cedro em Quixadá Crédito: Alexandre Jose Martins Jaco

Caminhar sobre a parede do centenário Açude do Cedro, marco histórico que ajudou a transformar a vida no semiárido, proporciona uma vista que inclui suas águas, a Pedra da Galinha Choca e as demais paisagens encantadoras do entorno, além de um pôr do sol imperdível. É o açude mais antigo do Brasil e sétimo maior reservatório de água do Ceará. Próximo ao açude, há barraquinhas e restaurantes para recarregar as energias após as caminhadas. Trilha da Pedra do ET (Caverna dos Ventos) Pedra do ET em Quixadá Crédito: Divulgação Também no complexo do Cedro, a Caverna dos Ventos é uma trilha leve, com percurso de 3km e elevação máxima de 280m. Em seu percurso, além dos mirantes e paisagens, também é possível avistar a Pedra do ET, cujo formato lembra a cabeça de um extraterrestre, característica que reforça a fama ufológica da cidade. Já a Caverna dos Ventos recebeu esse nome devido a seu formato e altura, que atraem ventos fortes.

Trilha da Barriguda Considerada uma trilha leve, com 1,5km de extensão, seu percurso apresenta monólitos esculpidos pela erosão e vegetação de grande porte enquanto contorna a Pedra do Magé. Ao chegar nela, adentramos um túnel escavado na rocha até uma clareira. Ali existe uma enorme árvore paineira, a "Barriguda" que dá nome à trilha. Para abraçá-la, são necessárias cinco pessoas. A saliência no tronco da paineira é uma impressionante adaptação de sobrevivência que armazena água, ajudando a árvore a resistir a períodos de seca e a prosperar em solos de baixa fertilidade. Cuidados ao se aventurar entre as trilhas Sempre avisar alguém sobre seu percurso e o horário de retorno;

Levar água, alimentos leves, lanternas, baterias, apito e identificação;

Usar roupas confortáveis e o calçados adequados;

Buscar um guia, que além de oferecer apoio e auxílio com sua experiência, também torna o passeio mais interessante ao compartilhar informações sobre as trilhas, a cidade e a história;

Sempre que possível, ir em grupos de pelo menos três pessoas;

Só realizar os percursos nas épocas recomendadas. O que é o Destino Ceará?

