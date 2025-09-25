Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ecoturismo em Quixadá
destinoceara

Ecoturismo em Quixadá

Os monólitos, a Pedra da Galinha Choca e o Açude do Cedro compõem um dos cenários mais icônicos do Sertão Central cearense. Para quem deseja apreciar belas paisagens em contato com a natureza, Quixadá é um destino privilegiado
Atualizado às Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

Ao visitar Quixadá, somos envolvidos por um ambiente em que a geografia impressiona a todo momento. As formações rochosas e paisagens de seus mirantes naturais inspiram e convidam à contemplação quem vive a experiência de percorrer seus caminhos.

“Cada pessoa chega com expectativas diferentes, mas quase sempre sai surpreendida com as histórias, os cenários e a energia que esses lugares guardam”, destaca o guia turístico Ricardo Lima.

“O mais bonito é perceber que não são apenas passeios, são experiências que despertam memórias, reflexões e até transformações pessoais. Já vi visitantes se emocionarem diante de uma paisagem, outros se encantarem com uma lenda local, e muitos dizerem que aqui encontraram algo que nem sabiam que buscavam”, conclui.

Trilha da Pedra da Galinha Choca

Pedra da Galinha Choca em Quixadá
Pedra da Galinha Choca em Quixadá Crédito: ALEX PIMENTEL

Considerada uma trilha de nível moderado, leva até o dorso da Pedra da Galinha Choca, cartão-postal da cidade formado por três blocos de pedra que, juntos, lembram o formato de uma galinha. Ao longo do percurso, alguns mirantes permitem momentos de contemplação do sertão e de seus monólitos. É possível percorrer seus 3km até os 414 metros de altura em cerca de uma hora e descer em aproximadamente 40 minutos. A vista é de tirar o fôlego.

Açude do Cedro

Açude do Cedro em Quixadá
Açude do Cedro em Quixadá Crédito: Alexandre Jose Martins Jaco

Caminhar sobre a parede do centenário Açude do Cedro, marco histórico que ajudou a transformar a vida no semiárido, proporciona uma vista que inclui suas águas, a Pedra da Galinha Choca e as demais paisagens encantadoras do entorno, além de um pôr do sol imperdível. É o açude mais antigo do Brasil e sétimo maior reservatório de água do Ceará. Próximo ao açude, há barraquinhas e restaurantes para recarregar as energias após as caminhadas.

Trilha da Pedra do ET (Caverna dos Ventos)

Pedra do ET em Quixadá
Pedra do ET em Quixadá Crédito: Divulgação

Também no complexo do Cedro, a Caverna dos Ventos é uma trilha leve, com percurso de 3km e elevação máxima de 280m. Em seu percurso, além dos mirantes e paisagens, também é possível avistar a Pedra do ET, cujo formato lembra a cabeça de um extraterrestre, característica que reforça a fama ufológica da cidade. Já a Caverna dos Ventos recebeu esse nome devido a seu formato e altura, que atraem ventos fortes.

Trilha da Barriguda

Considerada uma trilha leve, com 1,5km de extensão, seu percurso apresenta monólitos esculpidos pela erosão e vegetação de grande porte enquanto contorna a Pedra do Magé. Ao chegar nela, adentramos um túnel escavado na rocha até uma clareira. Ali existe uma enorme árvore paineira, a "Barriguda" que dá nome à trilha. Para abraçá-la, são necessárias cinco pessoas.

A saliência no tronco da paineira é uma impressionante adaptação de sobrevivência que armazena água, ajudando a árvore a resistir a períodos de seca e a prosperar em solos de baixa fertilidade.

Cuidados ao se aventurar entre as trilhas

  • Sempre avisar alguém sobre seu percurso e o horário de retorno;
  • Levar água, alimentos leves, lanternas, baterias, apito e identificação;
  • Usar roupas confortáveis e o calçados adequados;
  • Buscar um guia, que além de oferecer apoio e auxílio com sua experiência, também torna o passeio mais interessante ao compartilhar informações sobre as trilhas, a cidade e a história;
  • Sempre que possível, ir em grupos de pelo menos três pessoas;
  • Só realizar os percursos nas épocas recomendadas.

O que é o Destino Ceará?

O projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do País. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o projeto leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar.

Nesta segunda edição, O POVO te convida a explorar as belezas e a cultura de quatro localidades cearenses encantadoras: Paracuru, Serra de Ibiapaba, ⁠Icapuí e Quixadá. Vamos embarcar nessa viagem? Nos acompanhe nas redes sociais: @opovoonline

LEIA MAIS | Descubra as outras belezas do “Destino Ceará 2025”

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
destinoceara
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar