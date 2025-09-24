Quixadá radical: aventura entre os monólitos

Quixadá radical: aventura entre os monólitosPara os praticantes de esportes radicais, Quixadá é um parque de diversões natural. Seus paredões, rampas de voo e trilhas atraem aventureiros de todo o mundo
Todos os anos, Quixadá recebe visitantes interessados em contemplar suas incríveis paisagens. Porém, há aqueles que não se limitam a contemplá-las e acabam se misturando a elas, desbravando a natureza exuberante da região em modalidades como voo livre, escalada, rapel e trilhas. O guia Ricardo Lima destaca que “a cidade tem essa magia: ela co O Povo nversa com cada um de um jeito único. Os aventureiros, por exemplo, são conquistados pelos monólitos imponentes e pelas trilhas e paisagens, em especial a famosa Pedra da Galinha Choca”.
O termo Quixadá vem do tupi-guarani. Significa “pedra de ponta curvada” ou "cural de pedras". Essas condições geológicas peculiares da região favorecem a prática de escaladas, rapel e trilhas. Com mais de 200 pontos para escalar com diferentes níveis de dificuldade, incluindo o rabo e a cabeça da Galinha Choca, a cidade já sediou eventos como o Encontro de Escaladores do Nordeste. Quixadá também é considerada um dos melhores locais para a prática de Vôo Livre no mundo. Conhecida como “Havaí do voo livre”, tem sido cenário de quebra de recordes nacionais e internacionais em diversas ocasiões.
Parque do Cedro
Pedra mais famosa de Quixadá, a Pedra da Galinha Choca está localizada no Açude do Cedro e possui dois setores de escalada: a cabeça e o rabo. Além dela, também estão nas proximidades a Pedra Faladeira e a Pedra do Pombo. É, portanto, um setor para todo o tipo de escalador, desde o iniciante até o mais experiente.
O recomendado é chegar cedo, a partir das 5 horas, e levar muita água. A paisagem do cume da Galinha Choca é impressionante. À tarde, a Pedra do Pombo fica na sombra. A dica é escalar a Galinha pela manhã e explorar as vias do Pombo à tarde. À beira do açude, há barraquinhas e restaurantes.
Acesso: Açude do Cedro
Pedra do Cruzeiro
A Pedra do Cruzeiro é um incelberg de 190 metros de altura que se destaca no centro de Quixadá. Nos finais de semana e à tarde, alguns moradores sobem a pé por um de seus lados. Já as vias de escalada podem ser acessadas pelo outro lado. Porém, é necessário solicitar aos moradores que liberem a entrada por suas casas.
O ideal é escalar no meio da tarde, pois as vias ficam na sombra. Do alto da pedra, é possível aproveitar um belo pôr do sol. Também há a opção de escaladas noturnas: o acesso é fácil, sem trilhas, e a iluminação da cidade mantém a pedra visível. Mesmo assim, o uso de acessórios para iluminação ainda é necessário.
Acesso: Centro de Quixadá
Vale do Eurípedes
O Vale do Eurípedes abrange três setores: a Pedra do Eurípedes, a Pedra do Barney e o setor do Vale. A Pedra do Eurípedes possui três faces e a escalada pode ser alternada de acordo com a posição do sol. A Pedra do Barney fica do outro lado do lago e possui excelentes vias. Com sombra na base o dia todo, o Vale é o setor com mais vias de escalada em Quixadá.
Acesso: Jardim dos Monólitos, Quixadá
Rampa de voo livre no Santuário rainha do sertão
A rampa localizada ao lado do Santuário Rainha do Sertão é mundialmente conhecida e um dos pontos mais procurados por praticantes de voo livre. De lá, pilotos de parapente e asa-delta podem planar por longas distâncias apreciando a cidade, o sertão e os monólitos das alturas. Além da rampa e do Santuário, a infraestrutura também conta com o Hotel Rainha do Sertão, localizado nas proximidades, onde os aventureiros podem se hospedar.
Acesso: Próximo ao Santuário
Serra do Urucum - Rod. Dr Elias Douétts - Juatama
Rampa Pedra dos Ventos
No Hotel Pedra dos Ventos Resort, há 4 rampas de vôo livre. O hotel foi construído para dar apoio aos pilotos, que chegam de todo o mundo para voar em Quixadá, e também dispõe de mapas e guias experientes para oferecer orientação.
Acesso: Hotel Pedra dos Ventos Resort
Rua Francisco Moreira de Souza - Juatama
Não vá se perder por aí
Para quem deseja fazer turismo de aventura com estrutura e segurança, a cidade conta com empresas, guias turísticos e instrutores de esportes radicais para auxiliar e recomendar as atividades mais adequadas respeitando o nível e a experiência de cada um. Aqui estão algumas recomendações e seus contatos:
Trilhas
Guia Ricardo Lima
Telefone: (89) 981202640
http://www.instagram.com/oguiaricardo
Escalada
Filhos da Escalada
Telefone: (88) 999637452
http://www.instagram.com/filhosdaescalada
Voo
Quixadá Aventura
Telefone: (88) 999113182
http://www.instagram.com/quixadaaventura
