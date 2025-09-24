Quixadá radical: aventura entre os monólitos

QUIXADÁ, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2023: Açude do Cedro, em Quixadá-CE / Crédito: Foto: Fernanda Barros/ O Povo

Todos os anos, Quixadá recebe visitantes interessados em contemplar suas incríveis paisagens. Porém, há aqueles que não se limitam a contemplá-las e acabam se misturando a elas, desbravando a natureza exuberante da região em modalidades como voo livre, escalada, rapel e trilhas. O guia Ricardo Lima destaca que “a cidade tem essa magia: ela co O Povo nversa com cada um de um jeito único. Os aventureiros, por exemplo, são conquistados pelos monólitos imponentes e pelas trilhas e paisagens, em especial a famosa Pedra da Galinha Choca”.

O termo Quixadá vem do tupi-guarani. Significa “pedra de ponta curvada” ou "cural de pedras". Essas condições geológicas peculiares da região favorecem a prática de escaladas, rapel e trilhas. Com mais de 200 pontos para escalar com diferentes níveis de dificuldade, incluindo o rabo e a cabeça da Galinha Choca, a cidade já sediou eventos como o Encontro de Escaladores do Nordeste. Quixadá também é considerada um dos melhores locais para a prática de Vôo Livre no mundo. Conhecida como “Havaí do voo livre”, tem sido cenário de quebra de recordes nacionais e internacionais em diversas ocasiões. Parque do Cedro

Pedra mais famosa de Quixadá, a Pedra da Galinha Choca está localizada no Açude do Cedro e possui dois setores de escalada: a cabeça e o rabo. Além dela, também estão nas proximidades a Pedra Faladeira e a Pedra do Pombo. É, portanto, um setor para todo o tipo de escalador, desde o iniciante até o mais experiente. O recomendado é chegar cedo, a partir das 5 horas, e levar muita água. A paisagem do cume da Galinha Choca é impressionante. À tarde, a Pedra do Pombo fica na sombra. A dica é escalar a Galinha pela manhã e explorar as vias do Pombo à tarde. À beira do açude, há barraquinhas e restaurantes. Acesso: Açude do Cedro

Pedra do Cruzeiro Pedra do Cruzeiro Crédito: Divulgação

A Pedra do Cruzeiro é um incelberg de 190 metros de altura que se destaca no centro de Quixadá. Nos finais de semana e à tarde, alguns moradores sobem a pé por um de seus lados. Já as vias de escalada podem ser acessadas pelo outro lado. Porém, é necessário solicitar aos moradores que liberem a entrada por suas casas. O ideal é escalar no meio da tarde, pois as vias ficam na sombra. Do alto da pedra, é possível aproveitar um belo pôr do sol. Também há a opção de escaladas noturnas: o acesso é fácil, sem trilhas, e a iluminação da cidade mantém a pedra visível. Mesmo assim, o uso de acessórios para iluminação ainda é necessário. Acesso: Centro de Quixadá