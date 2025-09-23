Quixadá em festa: arte e cultura o ano inteiro

Quixadá em festa: arte e cultura o ano inteiroDe janeiro a dezembro, o calendário cultural de Quixadá é marcado por eventos que celebram a identidade sertaneja e atraem moradores e visitantes
Arte e cultura estão presentes por toda parte na Terra dos Monólitos. E também se estendem ao longo do calendário, com festivais, encontros, shows e eventos periódicos que mantêm vivas as tradições e riquezas artísticas do sertão central. Compartilhar coletivamente estas experiências consolida a essência de como a cidade é vista e vivida.
Desde 1996, o Encontro dos Profetas da Chuva de Quixadá abre o calendário cultural do Sertão Central. Nele, agricultores e agricultoras apresentam, a cada ano, suas previsões para a quadra chuvosa a partir de suas observações da natureza. Para tal, cada profeta tem seus métodos: alguns acompanham o comportamento de aves migratórias, outros observam as plantas, outros interpretam sonhos e visões. Em 2026, o encontro completará 30 anos de existência.
Reconhecido como o maior festival dedicado aos violeiros no Ceará, o Festival Cego Aderaldo de Repentistas e Violeiros do Sertão Central reúne todos os anos grandes nomes do repente e da cantoria. Em junho deste ano, o festival realizou sua 34ª edição.
“Tem toda uma geração que nasceu na cidade e acompanhou esse festival, gente que já tem filhos que hoje também o acompanham. Além de preservar a memória do Cego Aderaldo, o festival contribui para o fortalecimento da cultura da viola e do repente feito aqui no Sertão, que é tão importante para a afirmação da nossa identidade cultural”, conta Clébio Viriato, secretário de Cultura do município.
Também em junho, o Quixadá Junino marca o período de São João, em que Quixadá fica em festa com o festival de quadrilhas juninas e atrações que unem tradição, alegria e fortalecimento da identidade nordestina. Os impactos positivos para a economia local são percebidos em diversos segmentos, como no comércio, hotelaria, bares, restaurantes e serviços.
Em novembro, a Semana Cultural Rachel de Queiroz celebra o aniversário da escritora, autora de clássicos da literatura como “O Quinze” e “Memorial de Maria Moura” e primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. O evento preserva a memória e fortalece o sentimento de pertencimento da cidade em relação a Rachel e sua obra.
Também em novembro, durante a Semana da Consciência Negra, a Dança de São Gonçalo no Quilombo do Sítio Veiga mantém viva a identidade afrodescendente, dos povos de terreiro e quilombolas. “São Gonçalo é milagroso. E sempre que alguém faz uma promessa e ela se cumpre, você tira uma dança de São Gonçalo”, conta Rosimeire Maciel, filha do Mestre da Cultura Joaquim Roseno e que há muitos anos está na organização do evento, pedindo prendas de porta em porta e fazendo as merendas.
Joaquim, hoje com 86 anos, está há mais de 50 passando a tradição de geração em geração, assim como fez sua avó, que trouxe a dança quando veio do Rio Grande do Norte e se estabeleceu no Sítio Veiga quando ele tinha três anos.
A dança consiste em dois partidos, um azul e um rosa, cada um de um lado. À frente, o Mestre e seu acompanhante são os únicos homens e os únicos calçados. As dançadeiras são todas mulheres, todas descalças. “A dança de São Gonçalo tem uma grande importância na nossa comunidade, foram nossos antepassados que trouxeram e hoje nós estamos dando continuidade. Já faz mais de cem anos que ela está conosco aqui no Quilombo do Sítio Veiga”, explica Rosimeire.
Há também eventos bastante peculiares. Por exemplo, em abril deste ano, aconteceu o 1º Festival da Mentira do Sertão Central. Essa proposta curiosa foi concebida para celebrar a tradição de oralidade e criatividade dos contadores de histórias da região. Num dos momentos mais aguardados da programação, a “competição de mentirosos” premia o maior contador de mentiras do sertão. A escolha é feita por aclamação popular, aferida pelo tradicional método da vaia cearense.
Ao longo do ano, Quixadá recebe eventos das mais diversas linguagens para os mais diversos públicos. Para o visitante, é recomendado consultar a programação cultural, pois sempre há de encontrar alguma atividade interessante.
O que é o Destino Ceará?
O projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do País. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o projeto leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar.
Nesta segunda edição, O POVO te convida a explorar as belezas e a cultura de quatro localidades cearenses encantadoras: Paracuru, Serra de Ibiapaba, Icapuí e Quixadá. Vamos embarcar nessa viagem? Nos acompanhe nas redes sociais: @opovoonline
