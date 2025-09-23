Quixadá em festa: arte e cultura o ano inteiro

A Dança de São Gonçalo no Quilombo do Sítio Veiga mantém viva a identidade afrodescendente, dos povos de terreiro e quilombolas em Quixadá / Crédito: Divulgação

Arte e cultura estão presentes por toda parte na Terra dos Monólitos. E também se estendem ao longo do calendário, com festivais, encontros, shows e eventos periódicos que mantêm vivas as tradições e riquezas artísticas do sertão central. Compartilhar coletivamente estas experiências consolida a essência de como a cidade é vista e vivida. Profetas da chuva

Desde 1996, o Encontro dos Profetas da Chuva de Quixadá abre o calendário cultural do Sertão Central. Nele, agricultores e agricultoras apresentam, a cada ano, suas previsões para a quadra chuvosa a partir de suas observações da natureza. Para tal, cada profeta tem seus métodos: alguns acompanham o comportamento de aves migratórias, outros observam as plantas, outros interpretam sonhos e visões. Em 2026, o encontro completará 30 anos de existência. Festival Cego Aderaldo de Repentistas Reconhecido como o maior festival dedicado aos violeiros no Ceará, o Festival Cego Aderaldo de Repentistas e Violeiros do Sertão Central reúne todos os anos grandes nomes do repente e da cantoria. Em junho deste ano, o festival realizou sua 34ª edição. "Tem toda uma geração que nasceu na cidade e acompanhou esse festival, gente que já tem filhos que hoje também o acompanham. Além de preservar a memória do Cego Aderaldo, o festival contribui para o fortalecimento da cultura da viola e do repente feito aqui no Sertão, que é tão importante para a afirmação da nossa identidade cultural", conta Clébio Viriato, secretário de Cultura do município.

Quixadá Junino Também em junho, o Quixadá Junino marca o período de São João, em que Quixadá fica em festa com o festival de quadrilhas juninas e atrações que unem tradição, alegria e fortalecimento da identidade nordestina. Os impactos positivos para a economia local são percebidos em diversos segmentos, como no comércio, hotelaria, bares, restaurantes e serviços. Semana Rachel de Queiroz

Em novembro, a Semana Cultural Rachel de Queiroz celebra o aniversário da escritora, autora de clássicos da literatura como "O Quinze" e "Memorial de Maria Moura" e primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. O evento preserva a memória e fortalece o sentimento de pertencimento da cidade em relação a Rachel e sua obra. Dança de São Gonçalo Também em novembro, durante a Semana da Consciência Negra, a Dança de São Gonçalo no Quilombo do Sítio Veiga mantém viva a identidade afrodescendente, dos povos de terreiro e quilombolas. "São Gonçalo é milagroso. E sempre que alguém faz uma promessa e ela se cumpre, você tira uma dança de São Gonçalo", conta Rosimeire Maciel, filha do Mestre da Cultura Joaquim Roseno e que há muitos anos está na organização do evento, pedindo prendas de porta em porta e fazendo as merendas.

Joaquim, hoje com 86 anos, está há mais de 50 passando a tradição de geração em geração, assim como fez sua avó, que trouxe a dança quando veio do Rio Grande do Norte e se estabeleceu no Sítio Veiga quando ele tinha três anos. A dança consiste em dois partidos, um azul e um rosa, cada um de um lado. À frente, o Mestre e seu acompanhante são os únicos homens e os únicos calçados. As dançadeiras são todas mulheres, todas descalças. "A dança de São Gonçalo tem uma grande importância na nossa comunidade, foram nossos antepassados que trouxeram e hoje nós estamos dando continuidade. Já faz mais de cem anos que ela está conosco aqui no Quilombo do Sítio Veiga", explica Rosimeire. Festival da mentira