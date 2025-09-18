Quixadá transforma o sertão em museu vivo de fé e cultura

QUIXADÁ, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2023: Açude do Cedro, em Quixadá-CE. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Chegar em Quixadá é adentrar um universo de eventos, paisagens e mistérios que moldam a identidade do sertão central cearense. Como se caminhássemos num museu a céu aberto, a cidade surpreende a todo momento com seu casario histórico, a beleza natural dos monólitos e séculos de cultura e devoção. O guia Ricardo Lima conta que “alguns chegam buscando fé e acabam se emocionando nos templos do nosso turismo religioso. Outros vêm pela história e saem admirados com a força de ícones como Rachel de Queiroz e Cego Aderaldo, ou diante da grandiosidade da construção centenária da parede do Açude Cedro”.

É percorrendo este museu vivo que nos deparamos com belezas naturais e expressões artísticas e de fé religiosa em diversos espaços, todos eles abertos para visitação e cheios de histórias para contar.

Turismo cultural Pedra da Galinha Choca

A Pedra da Galinha Choca está localizado às margens do Açude do Cedro, a 5,5 km a oeste da cidade de Quixadá Crédito: Júlio Caesar O cartão-postal da cidade é formado por três blocos de pedra que, juntos, lembram o formato de uma galinha: cabeça, dorso e costas. Com 414 metros de altura, a Pedra da Galinha Choca é um dos destinos mais procurados pelos turistas. É possível percorrer uma trilha até seu topo, onde um mirante natural revela uma vista de tirar o fôlego.

Açude do Cedro

QuixadáNa foto: Açude Cedro, na cidade de QuixadáFoto: Igor de Melo, em 26/06/2012 Crédito: IGOR DE MELO Aos pés da galinha, está o açude mais antigo do Brasil e o sétimo maior reservatório de água do Ceará. Construído entre 1882 e 1906 por ordem de Dom Pedro II em resposta à grande seca dos anos de 1877 a 1879, o centenário Açude do Cedro é um marco histórico que ajudou a transformar a vida no semiárido. A vista que temos ao caminhar sobre a parede do açude inclui suas águas, a Pedra da Galinha choca e as outras belas paisagens do entorno, além de um pôr do sol imperdível. Memorial Rachel de Queiroz

Quixadá,- Ce, Brasil, 16-12-2021: Chalé de Pedra e estátua de bronze de rachel de Queiroz. (Foto: Júlio Caesar/ O Povo) Crédito: JULIO CAESAR Na Praça da Cultura Glêncio Martins, localizada no centro de Quixadá, uma das casas chama atenção por estar construída sobre um monólito. O antigo Chalé da Pedra, como era conhecido, funcionava como residência desde sua construção, em 1920. Ao contrário do que algumas pessoas presumem, Rachel nunca morou nesta casa. Em 2010, a prefeitura adquiriu o imóvel, que desde então abriga o Memorial Rachel de Queiroz, dedicado à preservação da vida e obra da autora de clássicos como “O Quinze” e primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras.

“Nesse memorial, há obras e peças importantes da vida da escritora, como manuscritos, seu famoso vestido de poá, a máquina que ela usou na época da Revista O Cruzeiro e para escrever o Memorial de Maria Moura, entre outros. É um espaço de visitação muito procurado. Na semana, chegam de cinco a seis ônibus do Ceará inteiro para visitar o Memorial”, conta o Secretário de Cultura Clébio Viriato. Logo abaixo do monólito, na praça em frente ao Memorial, há ainda uma estátua em tamanho real de Rachel sentada num banco. Os óculos desta estátua já foram furtados e recuperados algumas vezes. Diante desse fato curioso, os professores Ronaldo Soares e Cícero de Freitas criaram o jogo “Quixadá Discovery: O Mistério dos Óculos”, no qual o jogador incorpora um detetive virtual desbravando a cidade em busca de solucionar o caso. No Memorial, há também uma maquete afetiva da Fazenda Não Me Deixes.

Fazenda não me deixes

Crédito: Fábio Barros Para quem deseja se aprofundar, a bucólica Fazenda Não Me Deixes, onde Rachel de fato morou, abre suas portas para visitas agendadas. Nascida em Fortaleza, a autora vivia metade do ano em Quixadá e outra metade no Rio de Janeiro. Com 928 hectares e 7 cômodos, a fazenda fica a 30 km do centro de Quixadá. Mobília original, livros do acervo pessoal da escritora, fotografias e objetos de decoração permitem uma imersão na atmosfera que inspirou a obra de Rachel. A fazenda recebe visitas agendadas e o acesso é feito por meio de veículo próprio, pois não há linhas de ônibus para o local. O ingresso também é cobrado por veículo (e não por pessoa).