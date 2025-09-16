Descubra Quixadá: ‘Terra dos Monólitos’ inspira histórias e vivências

Pedra da Galinha Choca, em Quixadá. / Crédito: Fernanda Barros/ O POVO

Localizada no sertão central do Ceará, a 169 km da capital Fortaleza, Quixadá é a maior cidade da região, com mais de 87 mil habitantes. Sua paisagem é marcada pela presença de monólitos, formações rochosas distribuídas por toda sua extensão. Estão ao redor e até mesmo dentro da cidade. Belezas naturais como os monólitos, a Pedra da Galinha Choca e o Açude do Cedro poderiam chamar atenção até mesmo de um extraterrestre que passasse sobrevoando a região. Porém, ainda que histórias ufológicas habitem o imaginário da cidade, Quixadá encanta não só visitantes de outros planetas, mas também de outras cidades.

Terráqueos ilustres como Raquel de Queiroz e Cego Aderaldo são exemplos disso. Espaços como o Memorial Rachel de Queiroz, a Fazenda Não Me Deixes e a Casa de Saberes Cego Aderaldo preservam com orgulho suas obras e memórias. A “Terra dos Monólitos” oferece diversas opções, seja para quem busca se aventurar em trilhas e esportes radicais ou para quem deseja apreciar belas paisagens em contato com a natureza. Atrai quem busca fé e refúgio espiritual e quem vem conhecer a arte, a cultura e a gastronomia locais. Cultura o ano inteiro Com eventos culturais permeando todo o calendário, Quixadá sedia festivais como o Encontro dos Profetas da Chuva, em que agricultores se reúnem no segundo sábado de janeiro para, a partir das suas observações da natureza, fazerem suas projeções da quadra chuvosa, abrindo assim o calendário cultural do território do Sertão Central. Destaque também para o Festival Cego Aderaldo de Repentistas e Violeiros do Sertão Central, que preserva a memória de Cego Aderaldo e fortalece a cultura da viola e do repente. Já o Festival da Comunidade Quilombola do Sítio Veiga promove a identidade afrodescendente por meio da preservação da cultura afro-brasileira.

Em novembro, a Semana Cultural Rachel de Queiroz celebra o nascimento da escritora, que também é homenageada em dois espaços físicos da cidade: o Memorial Rachel de Queiroz, que funciona numa casa construída sobre um monólito e abriga obras e peças importantes da vida da escritora, e a Fazenda Não Me Deixes, onde Rachel de fato morou. Ambos os espaços recebem visitas mediante agendamento. Também aberta a visitação, a Casa de Saberes Cego Aderaldo homenageia o poeta popular Cego Aderaldo, promovendo a riqueza cultural do Sertão Central. No Museu Histórico Jacinto de Sousa, o acervo nos possibilita conhecer mais sobre a história e cultura da cidade. Aventura e natureza Formada por três rochas diferentes que juntas lembram o formato de uma galinha, a Pedra da Galinha Choca é um dos destinos mais procurados pelos turistas. Percorrendo sua trilha com o auxílio de um guia, é possível apreciar a vista do topo. Logo abaixo dela, o centenário Açude do Cedro também é um símbolo da cidade, com uma paisagem impressionante ao longo de toda a caminhada.

No centro de Quixadá, um monólito de 190 metros de altura se destaca. É a Pedra do Cruzeiro, que pode ser vista de diversas regiões. Já na Serra do Estevão, é a vista que temos observando do mirante que impressiona. Quixadá é um pólo conhecido para escaladas e trilhas, com mais de 200 pontos para escalar, incluindo o rabo e a cabeça da Galinha Choca, e já tendo sediado eventos como o Encontro de Escaladores do Nordeste. Também é considerada um dos melhores locais para a prática de Vôo Livre no mundo. A rampa localizada no Santuário Nossa Senhora Imaculada ajuda a consolidar à cidade a fama de “Havaí do voo livre”. Fé O Santuário também oferece hospedagem, além de, obviamente, ser um local religioso. Vale conhecer também a Paróquia de Jesus, Maria e José e a Gruta de São Francisco.

Cidade cinematográfica Quixadá também se destaca no cinema. Lá, já foram rodados filmes como “Cine Holliúdy”, “Área Q”, “O Shaolin do Sertão 2”, "O Auto da Camisinha", "O Cangaceiro Trapalhão", entre outros. No livro “Cinema de pedra: histórias sobre filmes gravados em Quixadá”, Clebio Viriato, cineasta e atual Secretário de Cultura do município, cita estas e outras produções que vão de 1960 a 2015. Nas próximas reportagens da série, vamos conhecer melhor Quixadá em suas tantas dimensões de arte, cultura, fé, aventura e natureza. O que é o Destino Ceará?

