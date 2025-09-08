Icapuí abriga a maior duna móvel do Ceará e impressiona turistas com falésias e trilhas ecológicas

Com cerca de 100 metros de altura, a duna serve ainda de orientação para a comunidade de pescadores quando estão em alto mar / Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Icapuí

Localizado no extremo leste do Ceará, o município de Icapuí guarda um dos cenários naturais mais exuberantes do estado: a Duna de Ponta Grossa, considerada a maior duna móvel do Ceará. O ponto turístico oferece aos visitantes uma experiência singular, seja pela caminhada de cerca de 20 minutos até o topo, seja pela vista panorâmica que combina falésias, oceano e um pôr do sol de tirar o fôlego. O melhor acesso à duna, e o mais ambientalmente correto, é via trilha ecológica, seguindo a mata de tabuleiro, que encerra ao pé da duna. A travessia vale a pena. A trilha ecológica parte da Praia de Ponta Grossa e é conduzida por guias ambientais locais.

A caminhada vale a pena. Do alto, é possível contemplar uma paisagem marcada pelas dunas e pelas falésias coloridas, que vão do branco ao vermelho intenso. O local também é considerado um dos melhores pontos para fotografar o pôr do sol no litoral cearense, oportunizando uma vista 360º. “Um momento raro de contato com a natureza através da contemplação”, afirma Elyabe Crispim, diretor de turismo de Icapuí. “A duna é uma parte importante do patrimônio natural de Icapuí. Ela serve para filtrar a água da chuva que jorra nas nascentes. Também tem sua fundamental importância para toda a dinâmica costeira na comunidade, criando flechas de areia que evitam o avanço do mar”, complementa. Com cerca de 100 metros de altura, a duna serve ainda de orientação para a comunidade de pescadores, que resiste no município. Quando estão voltando do alto mar, a duna funciona como uma espécie de farol: é a primeira vista de terra que aparece do mar.

Rota das Falésias e cuidados necessários

As dunas de coloração amarelada, localizadas entre e atrás das falésias, são parcialmente recobertas pela vegetação de restinga e integram uma Área de Proteção Ambiental. De tão imponentes, podem ser avistadas a partir da Praia de Canoa Quebrada, a cerca de 50 quilômetros dali. Além das dunas, Icapuí integra a Rota das Falésias, abrigando o maior conjunto de falésias contínuas da América Latina. Essas formações geológicas, conhecidas como “falésias vivas”, sofrem constantes transformações e exigem atenção dos visitantes. Por isso, é muito importante ter ciência de riscos de queda e desmoronamento, especialmente em épocas chuvosas.

Um patrimônio natural e cultural Além do contato com a natureza, a Praia de Ponta Grossa oferece infraestrutura turística, com pousadas, hotéis e restaurantes Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Icapuí

A região é reconhecida como Área de Proteção Ambiental e guarda ainda curiosidades como os chamados olheiros, fontes de água doce que surgem na areia durante a maré baixa. Outro atrativo são os fósseis de crustáceos encontrados à beira-mar, testemunhos de tempos remotos. Além do contato com a natureza, a Praia de Ponta Grossa oferece infraestrutura turística, com pousadas, hotéis e restaurantes. Entre as atividades disponíveis estão passeios de barco, mergulho para observação de peixes ornamentais, trilhas ecológicas, passeios de buggy e quadriciclo, além de visita a um acervo arqueológico.

Turismo sustentável

Combinando beleza cênica e diversidade natural, Icapuí se firma como destino turístico no Ceará, atraindo visitantes interessados em aventura, fotografia, cultura e preservação ambiental. A experiência ganha ainda mais significado quando guiada por condutores locais, que unem conhecimento tradicional e conservação. A Secretaria de Turismo de Icapuí, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), informa que “vem estudando formas de preservar cada vez mais esse patrimônio natural".