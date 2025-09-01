Belezas naturais, cultura e ecoturismo: veja o que fazer em Icapuí

Praia Redonda, em Icapuí, é uma das mais famosas. / Crédito: Aurelio Alves/ O POVO

Localizada no extremo leste do litoral cearense, perto da divisa com o Rio Grande do Norte, Icapuí se encontra a 201,78 km de Fortaleza. A cidade é uma terra de belezas naturais, um lugar de paz e tranquilidade, onde “o tempo passa devagar e se descobrem paisagens deslumbrantes”, segundo o presidente do Grupo de Desenvolvimento do Turismo do município, Eliabe Crispim.

A melhor época para visitar a região é entre maio e outubro, quando os ventos estão bons. Neste roteiro, O POVO irá fazer um compilado de locais e atividades para conhecer em Icapuí de forma que seja possível observar o máximo que a Cidade tem a oferecer aos seus visitantes. Confira!



Mirante da Serra do Mar Vista do Mirante da Serra do Mar Crédito: Reprodução/ Prefeitura Municipal de Icapuí Com uma vista privilegiada para os coqueirais e para as praias de Icapuí, o Mirante da Serra do Mar, localizado na Mutamba, é considerado a porta de entrada do Município, para quem vem de Aracati. A estrutura conta com bancos, guarda-corpos, pergolados, sendo um ambiente ideal para tirar fotos e relaxar.

Pôr do sol na duna de Ponta Grossa Apontada como a duna móvel mais alta do Ceará, a duna de Ponta Grossa é um destaque do município. Localizada próximo às falésias avermelhadas que caracterizam a região, oferece uma vista ampla do mar e do desenho irregular da costa. Seu ponto alto é o por do sol, que encanta os visitantes do local.

Casa de Cultura Cores da Vida A cidade de Icapuí tem uma cultura pujante, com artistas que se expressam nas mais diversas linguagens. Na Casa de Cultura Cores da Vida, que abriga o museu “Memorial José, Leny e Amigos”, são realizadas visitações guiadas, diariamente. O espaço traz visibilidade para os artistas locais, sendo um local de oficinas, encontros e apresentações culturais.



Praias Praia da Redonda, em Icapuí Crédito: Reprodução/ Secult-CE Quem vai à Icapuí dispõe de uma imensa gama de opções para quem gosta do mar. No Município, há 16 praias oficiais, das mais calmas, como a de Ponta Grossa, da Redonda, de Peroba, de Picos e de Requenguela, às mais agitadas, como a de Tremembé, onde as pessoas praticam kitesurf.

Ao todo são 65 km de litoral, nos quais há uma variedade de paisagens, com falésias coloridas, dunas e águas cristalinas.



Passeios Passeios de buggy é opção turística em Icapuí Crédito: Reprodução/ Grupo de Desenvolvimento do Turismo do Icapuí

Um dos passeios mais recomendados para se fazer em Icapuí é o de buggy. As rotas variadas exploram as praias, os manguezais e as dunas da região, além de permitir que o visitante experimente do melhor dos locais com, por exemplo, mergulho no mar, observação dos peixes-bois e das aves migratórias presentes na Cidade e kitesurf.

Mercado de artesanato de Icapuí

Mercado de Artesanato Crédito: Reprodução/ Grupo de Desenvolvimento do Turismo de Icapuí

É um equipamento pertencente à Secretaria de Cultura e Turismo de Icapuí. Nele, segundo a prefeitura do Município, há cinco boxes, quatro deles comercializando artesanato, um deles com uma lanchonete. O mercado oferece produtos de artesãos locais, com crochê, labirinto, renda de bilros, pinturas em barro e em vidro, cipó, palha, peças em barro e em madeira.

Cativeiro de aclimatação

O Cativeiro de aclimatação é um local na Praia de Peroba, onde peixes-bois resgatados recebem contato com o ambiente natural antes de serem devolvidos à natureza. Ele consiste em uma plataforma flutuante no mar onde os visitantes conseguem ver de perto esses animais de Icapuí, um dos últimos refúgios na costa cearense.

