Icapuí: tesouro do litoral cearense é referência em ecoturismo entre dunas e manguezais

Dunas monumentais, falésias coloridas, manguezais preservados e piscinas naturais são apenas alguns dos atrativos naturais que fazem de Icapuí um verdadeiro tesouro do litoral nordestino. Localizado no extremo leste do Ceará, quase na divisa com o Rio Grande do Norte, o município encanta por seus 65 quilômetros de litoral e por suas 16 praias, que apresentam uma grande diversidade de paisagens. Cada cenário guarda uma surpresa, tornando Icapuí um destino que combina aventura, contemplação, cultura e gastronomia. A cidade é também um convite à contemplação da natureza. Lugares como a duna da Ponta Grossa, a Pedra do Ladrilho, o Morro da Helena e o Manguezal da Barra Grande oferecem vistas deslumbrantes, especialmente no fim da tarde, quando o pôr do sol pinta o horizonte em tons de laranja e dourado. O espetáculo pode ser ainda mais especial quando apreciado do mar, durante passeios de barco que cruzam a costa.

Com condições ideais de vento e mar aberto entre os meses de julho e dezembro, Icapuí é reconhecida como a porta de entrada do kitesurf no Ceará. Quem já domina a prática encontra um ambiente perfeito, com pousadas, restaurantes, bares e até oficinas de reparo de equipamentos, criando um clima de comunidade e adrenalina à beira-mar. Fora da temporada de ventos fortes, o mar calmo de Icapuí convida à prática de outras atividades náuticas, como o stand up paddle e a pescaria, mostrando que o destino tem atrativos em todas as épocas do ano. “Hoje em dia, o município está florescendo em vários sentidos, de uma forma que acho bem positiva e organizada. De uns cinco anos para cá, digamos, as opções turísticas afloraram bastante. Tem opções de passeios de barco. É um município no qual você avista muito peixe-boi em habitat natural porque tem as saídas de água natural em meio ao mar”, destaca a empresária Carolina Sciotti, proprietária da Pousada Vila Matury, em Icapuí. Ao todo, são três áreas de proteção, onde dunas, manguezais, falésias, piscinas naturais e coqueirais formam um cenário diverso. O turismo na região cresce com foco na sustentabilidade, promovendo experiências de contato direto com a natureza, história e cultura local.

Ecoturismo valoriza manguezais, fauna marinha e aves migratórias Marcado pelo ecoturismo, Icapuí destaca-se pela diversidade de vida marinha. O município abriga uma população de peixes-boi-marinhos, mamíferos aquáticos ameaçados de extinção e considerados patrimônio natural da região. Esses animais encontram em Icapuí condições ideais para viver e se reproduzir, graças à abundância de capim-agulha, algas e fontes de água doce no mar. Os passeios de barco permitem observar esses seres em vida livre ou no Recinto de Aclimatação, localizado na Praia da Peroba.

O ecoturismo também se faz presente no passeio de barco pelo Manguezal da Barra Grande, onde é possível conhecer a dinâmica desse ecossistema, observar a fauna e flora locais, acompanhar o cotidiano dos pescadores e se refrescar em águas tranquilas. Icapuí também é um destino para os apaixonados pela observação de aves. A cidade é ponto de parada para espécies migratórias que viajam do Ártico em busca de descanso e alimento. O Banco dos Cajuais, localizado na Área de Proteção Ambiental do Manguezal da Barra Grande, é reconhecido internacionalmente pela sua relevância ecológica e integra a Rede Hemisférica de Reservas para Aves Limícolas. Caminhar por essa região é uma oportunidade de observar uma enorme variedade de aves e se surpreender com sua diversidade de cantos e comportamentos. Trilhas ecológicas revelam paisagens e biodiversidade de Icapuí Quem prefere estar em terra firme também encontra opções marcantes. As trilhas ecológicas de Icapuí revelam paisagens únicas e aproximam o visitante da biodiversidade local. No manguezal da Barra Grande, as trilhas abertas pelos pescadores e pelas correntes marinhas permitem o acesso à coleta de mariscos e caranguejos, além de servirem como espaço de observação de aves migratórias.

Já a trilha que se inicia na praia de Ponta Grossa é uma das mais procuradas. Ela leva até uma grande duna, em uma caminhada de cerca de 20 minutos. Do alto, a vista panorâmica revela dunas, falésias e a imensidão do oceano, compondo um cenário perfeito para fotografias. Ao cair da tarde, o pôr do sol completa a experiência. Manifestações culturais e produção artesanal fortalecem identidade local A riqueza cultural de Icapuí se manifesta em tradições que resistem ao tempo e ainda hoje fazem parte do cotidiano da população. O coco de roda, o pastoril, o teatro popular de rua, os blocos carnavalescos, a encenação da Paixão de Cristo, o repente, o cordel e a poesia são expressões vivas da identidade do município. A música também ocupa um lugar especial, com grupos e artistas que carregam em suas composições a essência da vida local. O artesanato local também é um forte atrativo. Em Icapuí, mãos habilidosas produzem labirintos, rendas, bordados, esculturas em madeira e peças feitas de palha e conchas. Essas obras podem ser encontradas no Mercado de Artesanato ou diretamente nas casas dos artesãos, revelando criatividade e autenticidade que encantam os visitantes.

Culinária regional valoriza sabores do mar e da agricultura familiar A gastronomia é outro capítulo especial na experiência em Icapuí. O município é conhecido pela qualidade e frescor de sua lagosta, mas também oferece uma grande variedade de pratos típicos que traduzem a cultura caiçara. Entre eles, destacam-se o pirão de búzios, a farofa de arraia, a batata com coco, o guisado e o tradicional grolado. Para finalizar a experiência, nada melhor do que um doce de caju, que traduz o sabor da terra em cada colherada. Ao todo, são 48 estabelecimentos gastronômicos, entre restaurantes, pizzarias, lanchonetes e barracas de praia, garantindo opções para todos os gostos. Icapuí preserva uma forte relação com suas comunidades rurais. No Córrego do Sal, moradores vivem da agricultura, da pesca e de iniciativas de turismo de base comunitária. Ali, o visitante encontra restaurantes familiares que servem galinha caipira e sobremesas típicas como a cocada, além da possibilidade de se hospedar em casas de moradores e vivenciar o dia a dia da comunidade. Já no Peixe Gordo, o Condomínio Sítio do Engenho abriga um engenho de cana-de-açúcar, uma casa de farinha, um alambique e uma bela casa histórica datada de 1934, permitindo um mergulho na tradição rural da região.

