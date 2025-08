São Benedito: Capital Cearense das Flores une turismo ecológico e religioso na Serra da Ibiapaba

Com clima ameno, paisagens floridas e experiências autênticas, cidade do Ceará se consolida como destino turístico completo, com roteiros que vão de fazendas de flores a santuário religioso e aventuras ecológicas

O município está a 318,34 km de Fortaleza e a 900 metros de altitude , sendo uma das cidades mais altas do Nordeste. Com temperaturas que variam de agradáveis 15 °C no inverno a 30 °C no verão , São Benedito vem se destacando como um importante polo turístico no Estado.

No setor de flores, o município abriga importantes empreendimentos, como a Floricultura Reijers , uma das maiores do Nordeste, a Floricultura Flora Fogaça e a Floricultura Rayane . Os espaços, além de embelezarem a cidade, atraem turistas, comerciantes e estudiosos, movimentando a economia local e reforçando a identidade visual do município.

O apelido de Capital Cearense das Flores não é por acaso. Segundo o Secretário de Esporte, Cultura e Turismo do município, Fernando Reutmans, o município produz mais de 220 mil rosas diariamente . Outro potencial da cidade é o turismo agrícola, com a produção de morangos.

A Flora Fogaça também recebe visitas técnicas de escolas, universidades e instituições, e participa da rota turística Mirantes da Ibiapaba . O compromisso com a sustentabilidade é outro diferencial: a empresa mantém um sistema de compostagem em um de seus sítios, reforçando o cuidado com o meio ambiente.

A entrada é gratuita e o passeio inclui um tour guiado pelos campos de flores, áreas de classificação, câmaras frias e loja regional, situada no sítio Ipiranga. O visual encantador das plantações rende boas fotos, atraindo visitantes, especialmente, nos meses de julho, dezembro, janeiro e no Carnaval .

No turismo religioso, o destaque de São Benedito é o Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima , um dos maiores do Nordeste. Ao longo do ano, o local recebe romarias, encontros, celebrações e eventos que reavivam a fé do povo. A maior celebração é a Romaria do 13 de Maio , na festa de Nossa Senhora de Fátima , que acontece de 30 de abril a 13 de maio e movimenta cerca de 150 mil pessoas durante os 13 dias.

Além de ser um ponto turístico cada vez mais procurado em São Benedito, a floricultura abastece o mercado de flores com lojas em oito estados brasileiros: Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraná e Pernambuco.

Anualmente, 400 mil romeiros visitam o local, aberto todos os dias para visitação. São mais de 5 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para abrigar 1.800 fiéis sentados e cinco mil em pé . Além do templo principal, o complexo conta com várias capelas auxiliares, sala dos milagres, sete salas para confissão, duas sacristias amplas, estúdio para transmissão de rádio e TV, restaurante e livraria do Santuário, com uma linha de artigos religiosos. O ambiente apresenta acessos especiais e é planejado para pessoas com deficiência, idosos e crianças.

Além da romaria do dia 13 de cada mês, a programação religiosa é intensa e se renova a cada semana, com missas, terços e momentos de adoração. Para o Padre Anchieta, reitor da instituição, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima é mais que um ponto turístico: ele é um lugar de encontro com Deus, onde milhares de fiéis encontram consolo, paz, cura e fortalecimento espiritual.

“O Santuário é chamado pelos devotos de "Casa da Mãe". Essa comparação se deve ao quanto cada pessoa se sente acolhida no local. Mesmo quando não está havendo missa, os devotos conseguem sentir a paz, a calma e o abraço que só visitando é possível sentir”, indica.

Santuário Nossa Senhora de Fátima - Diocese de Tinguá

Endereço: avenida Santíssima Trindade, 13

Contato: (88) 99962 7536

Instagram: @santuariodefatimabr



Natureza e lazer em harmonia no Ipê Park

Espalhado por 20 hectares de área preservada, o parque oferece uma variedade de atividades para todas as idades, de trilhas em meio à vegetação nativa a mirantes com vistas panorâmicas da serra.

Para quem busca adrenalina, há tirolesas, circuitos de arvorismo e desafios suspensos em meio às árvores. Já para quem prefere relaxar, há redários, uma fazendinha com animais e o restaurante Bosque Resto, que serve delícias regionais.

A proposta do Ipê Park vai além do entretenimento, e a equipe do local é formada para orientar os visitantes sobre o ecossistema da Ibiapaba, promovendo o turismo sustentável. Assim, a visita se transforma em aprendizado, despertando a consciência ecológica a partir da vivência prática.

Os ingressos são adquiridos no local e contam com opções desde o acesso simples até o Combo Aventura, que dá direito a todas as atividades. Durante a semana, o local também recebe grupos escolares, excursões e ensaios fotográficos, mediante agendamento. Eventos privados, como aniversários e confraternizações, também podem ser realizados ali, sempre com o cuidado de manter o ambiente harmonioso com a natureza.

Além da infraestrutura voltada ao lazer, o Ipê Park se destaca como ponto de apoio para a educação ambiental e se consolida como parte essencial da rota turística de São Benedito. É um espaço onde moradores, turistas e visitantes de todas as partes redescobrem o prazer do contato direto com a floresta, com o vento fresco da serra e com os sons sutis da natureza.

Ipê Park

Endereço: Chácara Boa Vista - Piraguara, São Benedito

Contato: (88) 99602 1053

Funcionamento: sábado e domingo, das 9h30 às 17h

Instagram: @ipepark

Visitação em grupo: de terça a sexta, acima de 30 pessoas

Ensaios fotográficos: de terça a sexta, até cinoc pessoas. Taxa: R$ 50,00



Sabores da Ibiapaba



O município também se destaca no turismo gastronômico. A culinária local oferece uma rica diversidade de sabores, que vai da tradicional comida nordestina a pratos contemporâneos, agradando aos mais diversos paladares. Conheça algumas opções:



- Cafe com Rosas - Cafeteria, conveniência e adega

Funcionamento: todos os dias, das 8h30 às 23:30

Bistrô: CR Wine Bar Almoço, de sexta a domingo.Jantar todos os dias

Endereço: Av. Salmito Ferreira de Almeida, 718, São Benedito

Instagram: @cafecomrosas



- Empório San José Cafeteria - Cafeteria

Funcionamento: terça a domingo, das 14h às 22h

Endereço: rua Apolonio de Barros, 373, São Benedito

Instagram: @emporiosanjose_

Quais os eventos culturais de São Benedito?

Benéfolia (Carnaval da Serra)

Considerado o maior carnaval da Ibiapaba e um dos maiores carnavais do Ceará, o tradicional Carnaval de São Benedito conta com grandes atrações musicais e ampla estrutura.

Festa de Nossa Senhora de Fátima

Dia 13 de maio. A festividade já contou com 100 mil fiéis.

Festival de carros antigos

Ocorre durante todo o mês de julho. O evento tem se consolidado como sucesso anual e reúne veículos raros e restaurados.

Festa do Padroeiro de São Benedito

Os festejos do padroeiro da cidade ocorrem de 9 a 19 de julho.

Festival Serrano

O festival de gastronomia e cultura ocorre durante os festejos do padroeiro, com exposições de artesanato e atrações musicais.

Sarau Cultural

Nos dias 15 e 16 de setembro, o encontro de expressões artísticas como música, poesia, dança, literatura e artesanato promove a valorização da cultura sambeneditense, envolvendo artistas locais e o público.

Festa de São Francisco

Ocorre de 24 de setembro a 4 de outubro.

Festa do Município

Celebrada no dia 25 de novembro, é uma das festas mais aguardadas do ano, homenageando a história e o desenvolvimento da cidade com apresentações artísticas e shows nacionais.

Festa de Nossa Senhora da Conceição

A festa ocorre no distrito de Inhuçu, dia 8 de dezembro.

ExpoAgro

O evento ocorre de 10 a 14 de dezembro e reúne o setor produtivo rural com feira de agronegócio, gastronomia típica, exposição de animais e atrações musicais.

Ações de promoção e desenvolvimento turístico

De acordo com Reutman Sales, São Benedito faz parte da campanha "Experiências Ibiapaba", que divulga os atrativos naturais, culturais e agrícolas da Chapada da Ibiapaba.

Além disso, programas municipais, via Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, promovem cursos de qualificação para moradores nas áreas de hospitalidade, culinária e atendimento ao turista. Outra ação de destaque é o apoio a pousadas rurais, cafés artesanais, produtores de licores e geleias e outros estabelecimentos voltados ao turismo rural.

Seguindo esse movimento, a ideia da Secretaria é expandir cada vez mais o turismo em São Benedito. Segundo Reutman, além de manter o investimento em circuitos turísticos, produção e comércio de produtos típicos e capacitação contínua da população local, a pasta planeja desenvolver pousadas temáticas e experiências de hospedagem rural, assim como valorizar a cultura indigena local, do povo Tapuya Kariri.



