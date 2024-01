csp

Conheça o que mudou no Ceará com a chegada da CSP

A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) é a responsável por levar o Ceará a uma posição relevante no setor siderúrgico nacional, proporcionando também o aumento da exportação geral do Estado de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões com suas vendas de placas de aço ao exterior