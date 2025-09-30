Pioneiro no Ceará: Colégio Antares integra Inteligência Artificial ao currículo escolar

O Colégio Antares lançou o Dia Lab, um currículo inovador de Inteligência Artificial para alunos do 6º ao 9º ano / Crédito: Divulgação/Antares

O Colégio Antares, referência em educação no Ceará, se torna pioneiro ao integrar a Inteligência Artificial (IA) ao currículo escolar, preparando estudantes para compreender, questionar e criar com IA desde os Anos Finais do Ensino Fundamental.

A Inteligência Artificial deixou de ser uma promessa do futuro e já faz parte do cotidiano, influenciando aplicativos, ferramentas de trabalho, sistemas de recomendação, diagnósticos médicos e até a produção artística. Essa tecnologia vem transformando o mercado de trabalho e o dia a dia de milhões de pessoas.

De acordo com o Fórum Econômico Mundial (2025), a IA poderá eliminar 92 milhões de empregos existentes até 2030, mas também criar 170 milhões de novas oportunidades. Além disso, 65% das crianças e adolescentes atualmente na escola irão atuar em profissões que ainda não existem, reforçando a importância de uma educação voltada para o futuro e para a tecnologia.



Dia Lab: ensino de Inteligência Artificial para estudantes do 6º ao 9º ano Diante desse cenário, o Colégio Antares lançou o Dia Lab, um currículo inovador de Inteligência Artificial para alunos do 6º ao 9º ano, tornando-se o primeiro colégio no Ceará a inserir oficialmente o ensino de IA na grade escolar.

O programa foi inspirado em frameworks internacionais do MIT, Harvard e em iniciativas da União Europeia, China e Coreia do Sul, e desenvolvido em parceria com Tiago Belotte, especialista global em design de aprendizagem em IA. O objetivo é claro: formar alunos que não apenas usam a tecnologia, mas que aprendem a questionar, avaliar e criar com IA de forma crítica e responsável.

Cada estudante terá uma aula semanal de Inteligência Artificial, com material digital, rubricas de projetos, integração ao currículo regular e suporte pedagógico contínuo para professores. O curso é estruturado em três trilhas de 10 aulas cada, culminando em projetos autorais desenvolvidos pelos próprios alunos. “O Dia Lab transforma a sala de aula em um ambiente conectado com a realidade dos estudantes, permitindo que eles passem de usuários passivos a ativos e conscientes de IA”, afirma Judson Lima, Diretor Geral do Colégio Antares.

Competências desenvolvidas com o Dia Lab

Ao longo das aulas e projetos, os alunos aprenderão a:

Criar vídeos e imagens com ferramentas de IA generativa

Usar assistentes inteligentes como apoio ao estudo

Identificar fake news e conteúdos manipulados por algoritmos

Proteger dados pessoais e segurança digital

Explorar profissões ligadas à Inteligência Artificial

Conectar a IA com projetos e interesses pessoais

Três eixos formativos para uma educação do futuro

O Dia Lab é estruturado em três eixos formativos, refletindo a visão do Antares de preparar jovens para o futuro:

1. Cidadania: prepara os alunos para atuar de forma responsável em um mundo permeado pela IA.

2. Empregabilidade: ajuda a compreender como a IA impacta e continuará impactando o mercado de trabalho.

3. Meta-aprendizagem: estimula novas formas de aprender, potencializadas por ferramentas inteligentes.

“Mais do que ensinar tecnologia, queremos formar jovens conscientes, críticos e criativos diante das transformações que estão por vir”, explica Marcondes Saraiva, Diretor de Ensino do Colégio Antares.