Ceneged recebe homenagem na Alece pelos 20 anos de contribuição para o Ceará e o Brasil

A Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados (Ceneged) foi homenageada na última terça-feira, 15, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), pelos 20 anos de atuação. A empresa genuinamente cearense atua ao lado das principais concessionárias e distribuidoras de energia do País fortalecendo o setor elétrico com soluções inovadoras e de alto desempenho e transformando a relação entre essas instituições e a população.



Atualmente, a Ceneged está presente em 12 estados brasileiros e atende, diretamente, 30 milhões de pessoas. Com cerca de 5.500 colaboradores diretos, são milhares de famílias brasileiras impactadas, além de cerca de outras 20 mil pessoas beneficiadas de forma indireta.

O deputado estadual Marcos Sobreira (PSB), que esteve à frente da solenidade, destacou o papel da empresa no Ceará. “Ficamos muito felizes de poder homenagear a Ceneged, uma empresa com origem 100% cearense. Hoje, ela gera 5.500 oportunidades de empregos diretos no País todo, e muitos desses empregos estão no nosso Estado. Então geram renda, oportunidade às famílias, dignidade e, além de tudo, eles fazem um trabalho minucioso de capacitar toda a sua equipe”, indica.