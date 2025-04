Ceneged: 20 anos transformando a energia no Brasil

Ceneged aposta em inovação, ESG e infraestrutura inteligente para liderar a transição energética no Brasil / Crédito: divulgação

Liga a TV, carrega o celular, acende o fogo do fogão. Tá calor? Liga o ar-condicionado, o ventilador. É ao entardecer, que milhões de janelas se iluminam Brasil afora, mas o que muita gente desconhece é o longo caminho que a energia percorre até chegar aos lares brasileiros para atender a essas e outras necessidades para as quais precisamos da energia elétrica. Independente da fonte onde ela é captada - se solar, eólica, hidrelétrica, o fato é que uma imensa corrente de empresas e pessoas trabalham todos os dias para manter o ciclo energético gerando. E é nesse ciclo que a Ceneged - Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados atua há 20 anos, com a missão de transformar a relação entre as concessionárias de energia e a população. “A Ceneged nasceu com raízes nordestinas, fortes como a terra onde foi fundada, e desde então tem crescido com o compromisso de entregar soluções energéticas seguras, eficientes e humanas”, ressalta Renato Felipe, diretor-presidente da Ceneged.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A história da Ceneged começa em 2005 como uma empresa especializada na leitura de medidores. Além de registrar o consumo de energia, a leitura tem como objetivo ainda identificar o cliente correto para evitar cobranças indevidas, faturar a conta de energia com base no consumo real, dentre outras atribuições. Mas ao longo dos anos, a Ceneged identificou que poderia atender a outras necessidades e desenhou um portfólio mais completo para contribuir com o avanço do setor elétrico no País. Com o novo portfólio os serviços ficaram ainda mais especializados e a Cegened passou a atuar em frentes como o atendimento em campo, realizando conexões e manutenções nas redes elétricas; na construção, modernização e manutenção de redes elétricas e subestações; em projetos de infraestrutura e eficiência energética; na iluminação pública, levando mais segurança e qualidade de vida para as cidades, além dos serviços personalizados, como o Linha Viva, que permite a manutenção da rede sem desligamento. “A evolução da Ceneged se deu com planejamento estratégico, investimento em pessoas e tecnologia, e uma leitura precisa das necessidades do setor elétrico. Expandiu com responsabilidade, adaptando seus serviços às peculiaridades de cada região. A construção de parcerias sólidas com distribuidoras foi essencial, assim como a adoção de processos padronizados que garantem qualidade em escala nacional”, afirma Renato. Hoje a Ceneged atua ao lado das principais concessionárias e distribuidoras de energia do país fortalecendo o setor elétrico com soluções inovadoras e de alto desempenho. “Empresas como Enel, Equatorial, Neoenergia, Energisa, Copel e Light confiam em nosso trabalho, o que demonstra a solidez da nossa trajetória e a excelência dos serviços que prestamos”, enfatiza o diretor da Ceneged.

Presente em 12 estados brasileiros, a empresa atende diretamente 30 milhões de pessoas, tem participação ativa em projetos estruturantes como o Luz para Todos, com instalações de mais de 25 mil pontos de Sistema Individual de Geração de Fontes Intermitentes, e acumula premiações e certificações em qualidade, segurança e responsabilidade social. Ceneged em números

Para além da geração de emprego e renda, a Ceneged contribui para o desenvolvimento social e econômico do país. Com cerca de 5.500 colaboradores diretos, impactando milhares de famílias brasileiras, cerca de outras 20 mil pessoas são beneficiadas de forma indireta. “Somos reconhecidos por capacitar, treinar e desenvolver a equipe, o que fortalece não só a qualidade dos serviços prestados, mas também colocamos no mercado trabalhadores cada vez mais preparados e conscientes de seu papel na sociedade. Esse ciclo virtuoso transforma vidas, gera impacto social e reforça o compromisso da empresa com o crescimento sustentável e o bem-estar coletivo”, explica Renato.

De olho em inovação, transição energética e sustentabilidade

O Brasil vive um momento importante de transição energética, com a crescente necessidade de integrar fontes renováveis, como solar e eólica, à matriz elétrica. A Ceneged tem apoiado ativamente essa transformação, desenvolvendo soluções que viabilizam, na prática, um futuro mais sustentável. Segundo Renato, diretor-presidente da Ceneged, o compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade tem sido o motor para o desenvolvimento de soluções que fortalecem a infraestrutura elétrica nacional. “Estamos construindo uma base técnica sólida para que a transição energética aconteça de forma segura, eficiente e acessível”, afirma.

Com os olhos abertos para o futuro

Os próximos anos representam uma nova fase para a Ceneged, marcada por aceleração digital, e apoio na transição para uma matriz energética mais limpa e inteligente. “Nosso objetivo é consolidar a Ceneged como referência em infraestrutura energética inteligente, ampliando nossa presença em novos mercados e desenvolvendo soluções cada vez mais conectadas, eficientes e sustentáveis”, pontua Renato.

Este é o momento de reconhecer duas décadas de trajetória. “Celebramos o impacto social gerado, a confiança construída com as maiores distribuidoras do País, e o crescimento de uma empresa genuinamente cearense que se tornou um agente de transformação brasileira. O maior motivo de orgulho é ver que a energia que ajudamos a levar transformou a vida de milhões de pessoas — e isso vai muito além de números: é propósito, é legado”, reafirma. “Queremos seguir contribuindo de forma ativa para a transformação do setor de energia brasileiro, com um olhar atento à inclusão, inovação e responsabilidade socioambiental, sempre colocando as pessoas no centro das nossas decisões e evoluindo junto com as necessidades do país e do mundo”, finaliza Renato com orgulho dessa trajetória.

