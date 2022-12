Dicas para reciclar o seu lixo e viver em um mundo melhor

Mais de 70% da população brasileira ainda não separa o lixo comum do lixo reciclável, segundo uma pesquisa do Ibope sobre reciclagem no País. Para incentivar você a criar esse hábito e contribuir para um mundo melhor, vamos ao passo a passo para reciclar seu lixo. Confira:

1 - Separe o lixo em dois: comum e reciclável

Para isso, você vai precisar ter duas lixeiras e nunca misturar os tipos de lixo. No lixo comum, você descarta: restos de comida, papel higiênico, guardanapos usados, fraldas, absorventes íntimos, fitas adesivas e tudo o que for considerado “rejeito”, que é o resíduo sólido que não pode ser reaproveitado.

Já na lata de lixo reciclável, você descarta: papeis, plásticos, latinhas de ferro e alumínio, caixas de leite e de suco, vidro e tudo o que pode ser reciclado e reaproveitado. Atenção: é importante limpar o resíduo que vai para o lixo de reciclável. Então, é só descartar seu reciclável no Ecoponto mais perto de você.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2 - Conheça o Re-ciclo

O Re-ciclo uma plataforma gratuita de coleta de recicláveis em Fortaleza que conecta catadores a você que quer reciclar. O projeto é da Prefeitura de Fortaleza e basta você que é residente ou administrador de comércio solicitar o serviço de coleta seletiva diretamente no site do Re-ciclo.

O seu resíduo vai ser retirado com triciclos elétricos, com baixa pegada de carbono, e direcionado para as associações de reciclagem parceiras, que, por enquanto, são a Moura Brasil e a Asca-Rosa. Atualmente, o reciclo realiza a coleta nos bairros Centro, Praia de Iracema, Meireles, Varjota e Mucuripe. Todo o fluxo é gratuito.

No último dia 23, o Re-ciclo recebeu a premiação de 2º lugar no Desafio de Inovação e Sustentabilidade do Projeto G52: Rede de Cidades Polo do Nordeste, iniciativa organizada pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em parceria com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

3 - Saiba quais materiais podem ser coletados pela plataforma Re-ciclo

Anota aí: papel, como livros, revistas, jornais e papelão. Os plásticos, como potes de shampoo, PVC, como tubos, conexões e sandálias plásticas. Os plásticos moles que são sacolas e embalagem de arroz, feijão etc e as garrafas pet.

A Re-ciclo também recolhe metal, ferro, aço inox, chumbo, bronze e alumínio, estamos falando de latas de bebidas e alimentos e panelas. Além de embalagens de vidro e até eletrodomésticos.

Outros resíduos que devem ser reciclados são o óleo vegetal, guardado em garrafa pet, isopor, usado para proteções, e embalagens longa vida, como as caixas de leite, creme de leite e outros.

4 - Descarte o óleo de cozinha adequadamente

Quando o óleo de cozinha é descartado no ralo, privada ou quintal, o óleo pode contaminar o solo, os rios, mares e represas. Você sabia que apenas 1 litro de óleo é capaz de contaminar 25 mil litros de água? E se ele vai parar nos aterros sanitários, o óleo de cozinha libera gás metano, que é altamente poluente e interfere no clima do planeta.

Além disso, o óleo de cozinha é um resíduo reciclável! Ele pode ser transformado em sabão em barra de excelente qualidade, em insumos agrícolas para a produção de rações animais e em biodiesel. Por isso, conheça a forma correta de descartar seu óleo de cozinha. Basta esperar ele esfriar, depositar em numa garrafa plástica e levar a um ecoponto ou colocar no ponto de coleta do seu condomínio ou mesmo chamar a Re-ciclo.

Saiba mais

Entre setembro e novembro deste ano a plataforma Re-ciclo já recolheu 35,9 toneladas de resíduos reciclados. Esse material gerou R$ 48.182 de renda para associações e já tem 246 usuários participantes.

O projeto, realizado pela Prefeitura de Fortaleza com parceria do iFood e execução da startup Solos, que traz o primeiro modelo de inovação aberta do País para a coleta de recicláveis, tem a meta de em oito anos alcançar todos os bairros da Cidade, o que possibilitaria o alcance de uma taxa de reciclagem de 50% do lixo gerado na Capital.

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags