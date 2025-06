Inteligência artificial já pode ter consciência? O que dizem os cientistas

Getty Images Entro na cabine com alguma apreensão. A qualquer instante, vou ser exposto a uma luz estroboscópica enquanto uma música toca no fundo, tudo parte de um projeto de pesquisa que tenta entender o que nos torna verdadeiramente humanos. É uma experiência que lembra o teste do filme de ficção científica Blade Runner, criado para distinguir humanos de seres criados artificialmente que se passam por humanos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Será que eu poderia ser um robô do futuro e não saber? Passaria no teste? Os pesquisadores me garantem que não é disso que se trata o experimento. O dispositivo que eles chamam de "máquina dos sonhos" foi projetado para estudar como o cérebro humano gera nossas experiências conscientes do mundo. Quando o estroboscópio começa, mesmo com os olhos fechados, vejo padrões geométricos bidimensionais em espiral. É como pular em um caleidoscópio, com triângulos, pentágonos e octógonos em constante mudança. As cores são vivas, intensas e em constante mudança: tons de rosa, magenta e turquesa, brilhando como luzes de neon.

A "máquina dos sonhos" traz a atividade interna do cérebro à tona com luzes piscantes com o objetivo de explorar como nossos processos de pensamento funcionam. BBC Repórter da BBC experimenta 'máquina dos sonhos' As imagens que vejo são exclusivas do meu mundo interior e únicas para mim, de acordo com os pesquisadores, que acreditam que esses padrões podem lançar luz sobre a própria consciência. Eles me ouvem sussurrar: "É lindo, absolutamente lindo. É como voar pela minha própria mente!"

A "máquina dos sonhos", no Centro de Ciência da Consciência da Universidade de Sussex, é apenas um dos muitos novos projetos de pesquisa ao redor do mundo que investigam a consciência humana: a parte de nossas mentes que nos permite ter autoconsciência, pensar, sentir e tomar decisões independentes sobre o mundo. Ao aprender sobre a natureza da consciência, os pesquisadores esperam entender melhor o que está acontecendo dentro dos cérebros de silício da inteligência artificial. Alguns acreditam que os sistemas de IA em breve se tornarão conscientes de forma independente, se é que ainda não o são.

Mas o que realmente é consciência e quão perto a IA está de obtê-la? E a crença de que a IA pode ser consciente pode mudar fundamentalmente os humanos nas próximas décadas? Da ficção científica à realidade A ideia de máquinas com mentes próprias tem sido explorada há muito tempo na ficção científica. As preocupações com a IA remontam a quase cem anos, ao filme Metrópolis, no qual um robô se passa por uma mulher real. O medo de que as máquinas se tornassem conscientes e representassem uma ameaça aos humanos foi explorado no filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, de 1968, quando o computador HAL 9000 tentou matar astronautas a bordo de sua nave espacial.