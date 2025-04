Inscrições Enem 2025: isenção de taxa começa hoje; veja como pedir

O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2025 terá início nesta segunda-feira, 14, e segue até o dia 25 de abril, de forma online.

No período definido pelo MEC, para solicitar a isenção do Enem, é preciso acessar a Página do Participante e clicar na opção “Justificativa de ausência/Isenção”.

Os documentos aceitos para a solicitação da gratuidade estão detalhados no Anexo II do edital . Veja lista:

Em seguida informar CPF, Data de nascimento, e-mail e telefone. Após o acesso deve-se preencher os dados solicitados e enviar os documentos exigidos no formato adequado (PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2MB).

Para realizar a justificativa, o candidato deverá apresentar documentação que comprove o motivo da ausência e realizar a solicitação também na Página do Participante.

Motivos aceitos pelo Inep para a justificativa:

Assalto/furto



Acidente de trânsito



Casamento/união estável



Morte na família



Maternidade



Paternidade



Mudança de domicílio para acompanhamento de familiar



Privação de liberdade



Emergência/internação/repouso médico ou odontológico



Trabalho



Intercâmbio acadêmico



Atividade escolar

O envio de documentos falsos ou imprecisos poderá acarretar no ressarcimento do valor no caso de isenção e eliminação do candidato em caso de justificativa. Os detalhes sobre quais documentos enviar para comprovar a ausência estão previstos no edital.

Inscrições Enem 2025: cronograma

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 14 a 25 de abril



14 a 25 de abril Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 12 de maio



12 de maio Período de recursos: 12 a 16 de maio



12 a 16 de maio Resultado dos recursos: 22 de maio

As datas de inscrição para a prova, assim como os dias de prova ainda não foram divulgados.