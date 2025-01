UFPE no Sisu 2024: nota de corte dos cursos mais concorridos do último ano

Com a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na segunda-feira, 13, estudantes interessados em cursar o ensino superior já se preparam para as candidaturas em universidades públicas. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão abertas entre os dias 17 e 21 de janeiro.

Durante o período, os candidatos podem acompanhar as notas de corte diariamente e realizar alterações nas opções de curso até o fechamento do sistema, de acordo com as informações do Ministério da Educação (MEC).

Enquanto aguardam o início das inscrições, muitos estudantes utilizam as notas de corte de anos anteriores como parâmetro. Isso ajuda a entender as exigências para os cursos e universidades desejadas.

UFPE no Sisu 2024: confira notas de corte dos cursos mais concorridos

No campus Recife, a lista dos cursos com as maiores notas de corte em 2024 inclui: