IFCE ofertará mais de 6 mil vagas por meio do Sisu 2025

As vagas contemplam mais de 30 unidades distribuidas por diversas regiões do Ceará

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) ofertará o total de 6.022 vagas em 144 cursos superiores, a seleção ocorrerá por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. As vagas serão distribuídas em 30 unidades do instituto localizado no Ceará.

Para concorrer às mais de seis mil vagas ofertadas, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, além de ter realizado a última edição 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a prova de redação.