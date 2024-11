Enem 2024: Ciclofaixa de Lazer terá horário especial no segundo domingo de provas

As rotas das Ciclofaixas de Lazer funcionarão em horário especial, das 6h às 10h, neste domingo, 10, em virtude do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A medida foi adotada para facilitar o deslocamento dos estudantes.



O tradicional evento ciclístico executado pela Prefeitura de Fortaleza manterá os mesmos percursos e pontos de apoio para os ciclistas no Anfiteatro do Parque do Cocó; na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Montese; na Cidade da Criança, no Centro; e no Parque Rachel de Queiroz, no Presidente Kennedy.

Confira as rotas



Rota Leste