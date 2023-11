Enem 2023: onde assistir à correção da prova ao vivo

Confira como assistir às transmissões gratuitas e ao vivo da correção do Enem 2023 no domingo

Os participantes do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão verificar suas respostas em transmissões gratuitas neste domingo, 5, disponibilizadas após o término da prova.

No total, a avaliação conta com 90 questões de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas, incluindo uma redação em modelo dissertativo-argumentativo. Como o gabarito oficial não é imediatamente divulgado, os estudantes podem acessar outros canais para a discussão dos possíveis resultados.

Confira a seguir as principais opções de transmissão gratuitas e ao vivo.