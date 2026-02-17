Mega-Sena não tem hoje, 17; quando será o Concurso 2974

Mega-Sena não tem sorteio hoje, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 (17/2/26), devido ao feriado de Carnaval; saiba quando será o Concurso 2974 / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega-Sena não tem sorteio hoje, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 (17/2/26), devido ao feriado de Carnaval Por isso, o Concurso 2974 será na quinta-feira, 19 de fevereiro. O prêmio estimado é de R$ 72 milhões.

Normalmente, a Mega Sena tem três sorteios na semana, mas por conta do feriado a loteria terá apenas dois concursos.

Resultados anteriores da Mega-Sena Confira abaixo lista dos sorteios passados: Resultado da Mega Sena de sábado (14/2/26): Concurso 2973 16 - 24 - 46 - 45 -27 - 31

Resultado da Mega Sena de quinta (12/2/26): Concurso 2972 10 - 46 - 09 - 15 - 51 - 49 Resultado da Mega Sena de terça (10/2/26): Concurso 2971

01 - 27 - 39 - 56 - 46 - 40 Resultado da Mega Sena de sábado (7/2/26): Concurso 2970 32 - 42 - 59 - 41 - 22 - 37