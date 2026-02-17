Mega-Sena não tem hoje, 17; quando será o Concurso 2974

Mega-Sena não tem sorteio hoje, 17; saiba quando será o Concurso 2974Mega-Sena não tem sorteio hoje, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 (17/2/26), devido ao feriado de Carnaval; saiba quando será o Concurso 2974
A Mega-Sena não tem sorteio hoje, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 (17/2/26), devido ao feriado de Carnaval
Por isso, o Concurso 2974 será na quinta-feira, 19 de fevereiro. O prêmio estimado é de R$ 72 milhões.
Normalmente, a Mega Sena tem três sorteios na semana, mas por conta do feriado a loteria terá apenas dois concursos.
Resultados anteriores da Mega-Sena
Confira abaixo lista dos sorteios passados:
Resultado da Mega Sena de sábado (14/2/26): Concurso 2973
16 - 24 - 46 - 45 -27 - 31
Resultado da Mega Sena de quinta (12/2/26): Concurso 2972
10 - 46 - 09 - 15 - 51 - 49
Resultado da Mega Sena de terça (10/2/26): Concurso 2971
01 - 27 - 39 - 56 - 46 - 40
Resultado da Mega Sena de sábado (7/2/26): Concurso 2970
32 - 42 - 59 - 41 - 22 - 37
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Pode-se marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.
