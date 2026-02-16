Lotomania não tem hoje,16; saiba quando será o Concurso 2889

Lotomania não tem sorteio hoje, 16; saiba quando será o Concurso 2889A Lotomania não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval; saiba quando será o Concurso 2889
A Lotomania não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro (16/2), devido ao feriado de Carnaval. O Concurso 2889 acontecerá quarta-feira, 18 de fevereiro (18/2). O prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões.
Confira os resultados anteriores da Lotomania
Resultado Lotomania sexta (13/2/26): Concurso 2888
18 - 44 - 40 - 21 - 04 - 97 - 76 - 83 - 80 - 43 - 10 - 67 - 59 - 51 - 65 - 36 - 93 - 87 - 24 - 82
Resultado Lotomania quarta (11/2/26): Concurso 2887
88 - 85 - 36 - 13 - 20 - 49 - 30 - 02 - 04 - 00 - 69 - 96 - 97 - 77 - 76 - 05 - 90 - 81 - 78 - 14
Resultado Lotomania segunda (9/2/26): Concurso 2886
81 - 01 - 76 - 50 - 12 - 49 - 92 - 90 - 28 - 48 - 82 - 35 - 05 - 75 - 13 - 74 - 80 - 77 - 72 - 03
Resultado Lotomania sexta (6/2/26): Concurso 2885
73 - 81 - 82 - 49 - 27 - 76 - 14 - 44 - 00 - 61 - 13 - 69 - 32 - 60 - 10 - 43 - 42 - 55 - 52 - 18
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.
Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 2,50.
Resultados anteriores da Lotomania
