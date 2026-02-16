Lotomania não tem hoje,16; saiba quando será o Concurso 2889

A Lotomania não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval; saiba quando será o Concurso 2889

A Lotomania não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro (16/2), devido ao feriado de Carnaval. O Concurso 2889 acontecerá quarta-feira, 18 de fevereiro (18/2). O prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões.

Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 2,50.

