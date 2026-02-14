Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6954 hoje (14/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Quina 6954 de hoje (14/2/26); prêmio é de R$ 600 mil

Quina, Concurso 6953 resultado deste sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio será de R$ 600 mil
Resultado da Quina, Concurso 6954, deste sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio será de R$ 600 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (14/2/26): Concurso 6954

78 - 02 - 29 - 44 - 34

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de sexta (13/2/26): Concurso 6953

07 - 22 - 35 - 58 - 63

Resultado da Quina de quinta (12/2/26): Concurso 6952

02 - 57 - 01 - 62 - 79

Resultado da Quina de quarta (11/2/26): Concurso 6951

44 - 66 - 10 - 01 - 20

Resultado da Quina de terça (10/2/26): Concurso 6950

01 - 24 - 47 - 06 - 60

Resultado da Quina de segunda (9/2/26): Concurso 6949

51 - 60 - 67 - 21 - 73

Resultado da Quina de sábado (7/2/26): Concurso 6948

32 - 03 - 21 - 46 - 57

Resultado da Quina de sexta (6/2/26): Concurso 6947

30 - 06 - 60 - 52 - 79

Resultado da Quina de quinta (5/2/26): Concurso 6946

75 - 80 - 53 - 48 - 01

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20 horas.

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina 

