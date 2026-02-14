Quina 6954 hoje (14/2/26): resultado e prêmio

Quina, Concurso 6953 resultado deste sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6954, deste sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio será de R$ 600 mil. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (14/2/26): Concurso 6954

78 - 02 - 29 - 44 - 34

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Quina de sexta (13/2/26): Concurso 6953

07 - 22 - 35 - 58 - 63

Resultado da Quina de quinta (12/2/26): Concurso 6952

02 - 57 - 01 - 62 - 79 Resultado da Quina de quarta (11/2/26): Concurso 6951 44 - 66 - 10 - 01 - 20 Resultado da Quina de terça (10/2/26): Concurso 6950 01 - 24 - 47 - 06 - 60