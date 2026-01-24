Resultado da Loteria Federal 6036 de hoje (24/01/26); veja prêmio

Resultado da Loteria Federal 6036 é divulgado hoje, sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26); prêmios até R$ xxxxxx / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do concurso da Loteria Federal 6036 é divulgado hoje, sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26), com prêmios que vão de R$ 17.339 a R$ 1.350.000. O sorteio é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube e você pode assistir à transmissão nesse mesmo link, permitindo acompanhar cada etapa do concurso em tempo real:

Resultado da Loteria Federal de hoje (24/01/26): Concurso 6036-4 1º PRÊMIO: 1 - 3 - 0 - 5 - 9 - R$ 1.350.000

2º PRÊMIO: 0 - 4 - 7 - 6 - 0 - R$ 40.000 3º PRÊMIO: 7 - 5 - 3 - 0 - 8 - R$ 30.000 4º PRÊMIO: 6 - 5 - 0 - 8 - 0 - R$ 20.000

5º PRÊMIO: 5 - 5 - 6 - 1 - 7 - R$ 17.339 Resultado da Loteria Federal de quarta (21/01/26): Concurso 6035 1º PRÊMIO: 2 - 1 - 3 - 5 - 0 - R$ 500.000

2º PRÊMIO: 7 - 7 - 1 - 1 - 4 - R$ 35.000 3º PRÊMIO: 3 - 4 - 6 - 0 - 8 - R$ 30.000 4º PRÊMIO: 3 - 9 - 2 - 0 - 9 - R$ 25.000

5º PRÊMIO: 2 - 2 - 9 - 6 - 4 - R$ 20.363 Resultado da Loteria Federal de sábado (17/01/26): Concurso 6034 1º PRÊMIO: - 9 - 4 - 5 - 9 - 0 - R$ 500.000,00 2º PRÊMIO: - 3 - 3 -9 - 1 - 4 - R$ 35.000,00