Resultado da Mega Sena 2961 de hoje (17/01/26): prêmio é de R$ 41 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2961 é divulgado neste sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). O prêmio está em R$ 41 milhões / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2961 é divulgado neste sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). O prêmio está em R$ 41 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (17/01/26): Concurso 2961 10 - 13 - 55 - 56 - 59 - 60 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe: Resultado da Mega Sena de quinta (15/01/26): Concurso 2960

47 - 15 - 16 - 03 - 13 - 46

Resultado da Mega Sena de terça (13/01/26): Concurso 2959

45 - 41 - 35 - 44 - 26 - 18 Resultado da Mega Sena de sábado (10/01/26): Concurso 2958

42 - 35 - 49 - 14 - 07- 09 Resultado da Mega Sena de quinta (08/01/26): Concurso 2957

28 - 52 - 19 - 37 - 36 - 48