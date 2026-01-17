Lotofácil 3590 de hoje (17/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3590 de hoje (17/01/26); prêmio de R$ 7 milhõesResultado da Lotofácil Concurso 3590 é divulgado hoje, sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). O prêmio é de R$ 7 milhões
O resultado da Lotofácil Concurso 3590 é divulgado hoje, sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). O prêmio é de R$ 7 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (17/01/26): Concurso 3590
16 - 10 -11- 22 - 17 -23 - 21- 08 - 20 - 04 - 13 - 19 - 06 - 15 - 12
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil sexta (16/01/26): Concurso 3589
18 - 08 - 24 - 25 - 22 - 02 - 12 - 04 - 03 - 11 - 01 - 15 - 19 - 10 - 21
Resultado da Lotofácil quinta (15/01/26): Concurso 3588
24 - 03 - 07 - 08 - 05 - 16 - 11 - 14 - 23 - 09 - 21 - 15 - 19 - 22 - 17
Resultado da Lotofácil quarta (14/01/26): Concurso 3587
20 - 22 - 12 - 13 - 11 - 02 - 19 - 04 - 09 - 10 - 08 - 01 - 16 - 17 - 18
Resultado da Lotofácil terça (13/01/26): Concurso 3586
13 - 01 - 25 - 15 - 22 - 02 - 10 - 18 - 17 - 06 - 14 - 12 - 21 - 24 - 11
Resultado da Lotofácil segunda (12/01/26): Concurso 3585
21 - 25 - 04 - 02 - 19 - 20 - 23 - 13 - 22 - 10 - 09 - 17 - 16 - 01 - 08
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
