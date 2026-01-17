Lotofácil 3590 de hoje (17/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil Concurso 3590 é divulgado hoje, sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). Veja prêmio / Crédito: DEÍSA GARCÊZ/Especial para O POVO

O resultado da Lotofácil Concurso 3590 é divulgado hoje, sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). O prêmio é de R$ 7 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (17/01/26): Concurso 3590

16 - 10 -11- 22 - 17 -23 - 21- 08 - 20 - 04 - 13 - 19 - 06 - 15 - 12

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Lotofácil sexta (16/01/26): Concurso 3589

18 - 08 - 24 - 25 - 22 - 02 - 12 - 04 - 03 - 11 - 01 - 15 - 19 - 10 - 21 Resultado da Lotofácil quinta (15/01/26): Concurso 3588

24 - 03 - 07 - 08 - 05 - 16 - 11 - 14 - 23 - 09 - 21 - 15 - 19 - 22 - 17