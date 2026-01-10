Dia de Sorte 1162 de hoje (10/01/26); Confira resultado e prêmio

Dia de Sorte, Concurso 1162, terá resultado divulgado hoje, sábado, 10 de janeiro de 2026 (10/01/26); Confira resultado e prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1162 é divulgado hoje, sábado, 10 de janeiro de 2026 (10/01/26). O prêmio é de R$ 400 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (10/01/26): Concurso 1162

Números da sorte: 18 - 02 - 01 - 17 - 19 - 08 - 09

Mês da sorte: maio A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe: Resultado do Dia de Sorte quinta (08/01/26): Concurso 1161

Números da sorte: 05 - 03 - 22 - 15 - 26 - 06 - 23



Mês da sorte: 07 - Julho Resultado do Dia de Sorte terça (06/01/26): Concurso 1160

Números da sorte: 31 - 30 - 18 - 12 - 16 - 14 - 10

Mês da sorte: 07 - Julho

Resultado do Dia de Sorte sábado (03/01/26): Concurso 1159

Números da sorte: 11 - 26 - 12 - 16 - 31 - 06 - 28

Mês da sorte: 08 - Agosto Resultado do Dia de Sorte terça (30/12/25): Concurso 1158

Números da sorte: 15 - 26 - 06 - 09 - 30 - 14 - 27



Mês da sorte: 01 - Janeiro Resultado do Dia de Sorte sábado (27/12/25): Concurso 1157

Números da sorte: 03 - 01 - 31 - 17 - 10 - 28 - 07

Mês da sorte: 07 - Julho Resultado do Dia de Sorte terça (23/12/25): Concurso 1156

Números da sorte: 31 - 25 - 07 - 12 - 13 - 15 - 19



Mês da sorte: 09 - Setembro Resultado do Dia de Sorte sábado (20/12/25): Concurso 1155

Números da sorte: 19 - 14 - 13 - 07 - 08 - 28 - 02

Mês da sorte: 10 - Outubro Resultado do Dia de Sorte quinta (18/12/25): Concurso 1154

Números da sorte: 16 - 08 - 15 - 03 - 01 - 05 - 24



Mês da sorte: 05 - Maio Resultado do Dia de Sorte terça (16/12/25): Concurso 1153

Números da sorte: 19 - 21 - 16 - 18 - 27 - 23 - 15



Mês da sorte: 07 - Julho Resultado do Dia de Sorte sábado (13/12/25): Concurso 1152 Números da sorte: 12 - 14 - 16 - 24 - 22 - 10 - 18



Mês da sorte: 02 - Fevereiro Resultado do Dia de Sorte quinta (11/12/25): Concurso 1151 Números da sorte: 21 - 06 - 31 - 03 - 18 - 22 - 24



Mês da sorte: 06 - Junho Resultado do Dia de Sorte terça (09/12/25): Concurso 1150

Números da sorte: 30 - 18 - 10 - 26 - 08 - 11 - 06



Mês da sorte: 07 - Julho Resultado do Dia de Sorte sábado (06/12/25): Concurso 1149

Números da sorte: 30 - 09 - 01 - 10 - 17 - 27 - 22



Mês da sorte: 02 - Fevereiro Resultado do Dia de Sorte quinta (04/12/25): Concurso 1148

Números da sorte: 20 - 15 - 17 - 06 - 05 - 16 - 23



Mês da sorte: 05 - Maio Resultado do Dia de Sorte terça (02/12/25): Concurso 1147 Números da sorte: 30 - 23 - 20 - 24 - 21 - 13 - 10



Mês da sorte: 10 - Outubro Resultados das outras loterias de hoje Resultado da Lotofácil 3584 de hoje (10/01/26); prêmio de R$ 6 milhão

Resultado da Quina 6924 de hoje (10/01/26); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Resultado da Timemania 2341 de hoje (10/01/26); prêmio de R$ 1,8 milhão

Resultado da +Milionária 319 de hoje (10/01/26); prêmio de R$ 16,5 milhões



Resultado da Mega Sena 2958 de hoje (10/01/26): prêmio é de R$ 13,5 milhões

Como apostar na loteria Dia de Sorte Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”. Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.