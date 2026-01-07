Lotofácil 3581 de hoje (07/01/26); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3581 de hoje (07/01/26); prêmio de R$ 1,8 milhãoResultado da Lotofácil Concurso 3581 é divulgado hoje, quarta, 7 de janeiro de 2026 (07/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil Concurso 3581 é divulgado hoje, quarta, 7 de janeiro de 2026 (07/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (07/01/26): Concurso 3581
24 - 03 - 06 - 07 - 08 - 05 - 17 - 22 - 20 - 12 - 04 - 15 - 10 - 02 - 16
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil terça (06/01/26): Concurso 3580
13 - 04 - 08 - 16 - 12 - 15 - 23 - 25 - 01 - 05 - 20 - 21 - 09 - 06 - 19
Resultado da Lotofácil segunda (05/01/26): Concurso 3579
25 - 04 - 23 - 20 - 08 - 10 - 02 - 11 - 15 - 21 - 19 - 01 - 17 - 03 - 13
Resultado da Lotofácil sábado (03/01/26): Concurso 3578
03 - 09 - 23 - 10 - 06 - 17 - 05 - 07 - 20 - 04 - 19 - 14 - 22 - 02 - 24
Resultado da Lotofácil sexta (02/01/26): Concurso 3577
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25
Resultado da Lotofácil quinta (01/01/26): Concurso 3576
10 - 23 - 21 - 25 - 05 -23 - 16 -22 - 08 - 02 - 01 - 18 - 13 - 07 - 03
Resultado da Lotofácil terça (30/12/25): Concurso 3575
02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 25
Resultado da Lotofácil segunda (29/12/25): Concurso 3574
15 - 21 - 03 - 25 - 06 - 05 - 13 - 04 - 20 - 17 - 08 - 12 - 18 - 01 - 16
Resultado da Lotofácil sábado (27/12/25): Concurso 3573
22 - 14 - 07 - 08 - 10 - 17 - 20 - 12 - 23 - 01 - 25 - 15 - 02 - 11 - 16
Resultado da Lotofácil sexta (26/12/25): Concurso 3572
07 - 15 - 12 - 10 - 16 - 22 - 24 - 01 - 05 - 17 - 19 - 18 - 02 - 14 - 04
Resultado da Lotofácil quarta (24/12/25): Concurso 3571
12 - 17 - 20 - 14 - 22 - 24 - 08 -05 - 02 - 03 - 06 - 04 - 11 -13 -25
Resultado da Lotofácil terça (23/12/25): Concurso 3570
19 - 18 - 03 - 13 - 06 - 10 - 21 - 01 - 11 - 05 - 24 - 20 - 02 - 15 - 22
Resultado da Lotofácil segunda (22/12/25): Concurso 3569
02 - 01 - 15 - 14 - 03 - 10 - 17 - 08 - 19 - 20 - 18 - 05 - 04 - 06 - 24
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
