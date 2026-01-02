Dupla Sena 2907 de hoje (02/01); Confira resultado e prêmio

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Segundo sorteio: 48 - 16 - 41 - 22 - 28 - 19

Resultado Dupla Sena segunda (15/12/25): Concurso 2899



Primeiro sorteio: 18 - 47 - 48 - 34 - 24 - 21



Segundo sorteio: 49 - 29 - 06 - 20 - 34 - 39

Resultado Dupla Sena sexta (12/12/25): Concurso 2898



Primeiro sorteio: 49 - 30 - 36 - 23 - 17 - 22



Segundo sorteio: 22 - 13 - 08 - 33 - 34 - 15

Resultado Dupla Sena quarta (10/12/25): Concurso 2897



Primeiro sorteio: 13 - 34 - 15 - 44 - 08 - 50



Segundo sorteio: 19 - 31 - 45 - 34 - 11 - 15

Resultados de outras loterias do dia

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).