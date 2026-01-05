Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6919 de hoje (05/01/26); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Quina 6919 de hoje (05/01/26); prêmio é de R$ 11,3 milhões

Quina, Concurso 6919 resultado desta segunda, 5 de janeiro de 2026 (05/01/26). O prêmio é de R$ 11,3 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6919, desta segunda, 5 de janeiro de 2026 (05/01/26). O prêmio será de R$ R$ 11,3 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (05/01/26): Concurso 6919

26 - 64 - 04 - 06 - 09

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de sábado (03/01/26): Concurso 6918

24 - 63 - 09 - 21 - 69

Resultado da Quina de sexta (02/01/26): Concurso 6917

11 - 15 - 29 - 48 - 57

Resultado da Quina de quinta (1º/01/26): Concurso 6916

76 - 08 - 58 - 54 - 72

Resultado da Quina de terça (30/12/25): Concurso 6915

05 - 19 - 21 - 51 - 66

Resultado da Quina de segunda (29/12/25): Concurso 6914

48 - 66 - 49 - 25 - 41

Resultado da Quina de sábado (27/12/25): Concurso 6913

31 - 38 - 42 - 25 - 58 

Resultado da Quina de hoje (26/12/25): Concurso 6912

04 - 44 - 62 - 43 - 58

Resultado da Quina de quarta (24/12/25): Concurso 6911

59 - 56 - 72 - 51 - 03

Resultado da Quina de terça (23/12/25): Concurso 6910

68 - 02 - 18 - 20 - 49

Resultado da Quina de segunda (22/12/25): Concurso 6909

75 - 63 - 57 - 09 - 25

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

