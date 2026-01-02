Super Sete 793 de hoje (02/01); Confira resultado e prêmio

Resultado da loteria Super Sete, concurso 793 hoje, sexta-feira, 02 de janeiro de 2025 (02/01/26). Veja prêmio / Crédito: Divulgação/CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 793, hoje, sexta-feira, 02 de janeiro de 2026 (02/01/26). O prêmio é de R$ 350 mil. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 21 horas (horário de Brasília). Confira os números sorteados a seguir.

Resultado Super Sete hoje (02/01/26): Concurso 793

C-1: 5

C-2: 4

C-3: 5

C-4: 1

C-5: 4

C-6: 5

C-7: 0 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Super Sete quinta (1º/01/26): Concurso 792

C-1: 7

C-2: 1

C-3: 0

C-4: 3

C-5: 3

C-6: 0

C-7: 3

Resultado Super Sete segunda (29/12/25): Concurso 791 C-1: 2

C-2: 5

C-3: 9

C-4: 2

C-5: 3

C-6: 7

C-7: 1 Resultado Super Sete sexta (26/12/25): Concurso 790

C-1: 6

C-2: 3

C-3: 6

C-4: 2

C-5: 7

C-6: 4

C-7: 3