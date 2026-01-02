Quina 6917 de hoje (02/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6917 de hoje (02/01/26); prêmio é de R$ 8,2 milhõesQuina, Concurso 6916 resultado desta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 (02/01/26). O prêmio é de R$ 8,2 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6917, desta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 (02/01/26). O prêmio será de R$ 8,2 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (02/01/26): Concurso 6917
29 - 11 - 48 - 15 - 57
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de quinta (1º/01/26): Concurso 6916
76 - 08 - 58 - 54 - 72
Resultado da Quina de terça (30/12/25): Concurso 6915
05 - 19 - 21 - 51 - 66
Resultado da Quina de segunda (29/12/25): Concurso 6914
48 - 66 - 49 - 25 - 41
Resultado da Quina de sábado (27/12/25): Concurso 6913
31 - 38 - 42 - 25 - 58
Resultado da Quina de hoje (26/12/25): Concurso 6912
04 - 44 - 62 - 43 - 58
Resultado da Quina de quarta (24/12/25): Concurso 6911
59 - 56 - 72 - 51 - 03
Resultado da Quina de terça (23/12/25): Concurso 6910
68 - 02 - 18 - 20 - 49
Resultado da Quina de segunda (22/12/25): Concurso 6909
75 - 63 - 57 - 09 - 25
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
