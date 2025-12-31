Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sorteio Mega da Virada é adiado para 1º de janeiro; prêmio subiu

Após mais de uma hora de atraso, a Caixa Econômica Federal informou o adiamento. Prêmio vai para R$ 1,09 bilhão
Atualizado às Autor Marcela Tosi
Marcela Tosi Editora adjunta da Audiência e Distribuição
Tipo Notícia

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou, após pouco mais de uma hora de atraso, que o sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado nesta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, às 10 horas.

O prêmio recorde gerou um movimento inédito nos canais de aposta. Segundo a Caixa, a movimentação dos apostadores chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.

O POVO retransmitirá ao vivo o sorteio da Mega da Virada, acompanhe:

A chance de acertar as seis dezenas, em uma aposta simples, é de uma em 50 milhões, de acordo com matemáticos.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números, e assim por diante.

Desde a sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram as seis dezenas.

Mega da Virada: confira a nota oficial da Caixa

Em comunicado à imprensa, a CEF afirmou:

A CAIXA informa que o sorteio da Mega da Virada 2025 foi adiado para esta quinta-feira, 1° de janeiro, às 10h. O prêmio recorde, agora confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão, gerou um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.

A transmissão dos sorteios ocorrerá ao vivo, pelas redes sociais da CAIXA, no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Outras loterias desta quarta

Outros seis concursos também estavam previstos para esta quarta:

  • Quina n° 6915
  • Lotofácil n° 3576
  • +Milionária n° 316
  • Dupla Sena n° 2906
  • Lotomania n° 2868
  • Super Sete n° 792 

Segundo o locutor Pereira Júnior, que apareceu na transmissão para esclarecer os atrasos, "problemas operacionais" impediram o início dos sorteios. Ele afirmou que a transmissão retornaria ainda nesta quarta-feira e pediu paciência aos apostadores. 

"Não se preocupem, a qualquer momento retornaremos. Lembramos que nossa equipe segue trabalhando para realizar os sorteios da forma mais completa e transparente possível. Você irá acompanhar todos os procedimentos que compõe a realização dos sorteios desta quarta-feira", declarou. 

A CEF ainda não se pronunciou quanto a estes concursos. (Com Agência Brasil)

