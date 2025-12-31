Sorteio Mega da Virada é adiado para 1º de janeiro; prêmio subiu

A Mega-Sena da Virada 2025/2026 foi adiada pela Caixa econômica Federal; entenda / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou, após pouco mais de uma hora de atraso, que o sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado nesta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, às 10 horas. O prêmio recorde gerou um movimento inédito nos canais de aposta. Segundo a Caixa, a movimentação dos apostadores chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.

O POVO retransmitirá ao vivo o sorteio da Mega da Virada, acompanhe: A chance de acertar as seis dezenas, em uma aposta simples, é de uma em 50 milhões, de acordo com matemáticos. O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números, e assim por diante.

A CAIXA informa que o sorteio da Mega da Virada 2025 foi adiado para esta quinta-feira, 1° de janeiro, às 10h. O prêmio recorde, agora confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão, gerou um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas. A transmissão dos sorteios ocorrerá ao vivo, pelas redes sociais da CAIXA, no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA. Outras loterias desta quarta Outros seis concursos também estavam previstos para esta quarta:

Quina n° 6915

Lotofácil n° 3576

+Milionária n° 316

Dupla Sena n° 2906

Lotomania n° 2868

Super Sete n° 792 Segundo o locutor Pereira Júnior, que apareceu na transmissão para esclarecer os atrasos, "problemas operacionais" impediram o início dos sorteios. Ele afirmou que a transmissão retornaria ainda nesta quarta-feira e pediu paciência aos apostadores. Leia mais "Problemas operacionais" atrasam sorteios de loterias da Caixa Econômica Sobre o assunto "Problemas operacionais" atrasam sorteios de loterias da Caixa Econômica "Não se preocupem, a qualquer momento retornaremos. Lembramos que nossa equipe segue trabalhando para realizar os sorteios da forma mais completa e transparente possível. Você irá acompanhar todos os procedimentos que compõe a realização dos sorteios desta quarta-feira", declarou.