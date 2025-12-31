Sorteio Mega da Virada é adiado para 1º de janeiro; prêmio subiu

Sorteio Mega da Virada é adiado para 1º de janeiro; prêmio subiuApós mais de uma hora de atraso, a Caixa Econômica Federal informou o adiamento. Prêmio vai para R$ 1,09 bilhão
A Caixa Econômica Federal (CEF) informou, após pouco mais de uma hora de atraso, que o sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado nesta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, às 10 horas.
O prêmio recorde gerou um movimento inédito nos canais de aposta. Segundo a Caixa, a movimentação dos apostadores chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.
O POVO retransmitirá ao vivo o sorteio da Mega da Virada, acompanhe:
A chance de acertar as seis dezenas, em uma aposta simples, é de uma em 50 milhões, de acordo com matemáticos.
O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números, e assim por diante.
Desde a sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram as seis dezenas.
Leia mais
Mega da Virada: confira a nota oficial da Caixa
Em comunicado à imprensa, a CEF afirmou:
A CAIXA informa que o sorteio da Mega da Virada 2025 foi adiado para esta quinta-feira, 1° de janeiro, às 10h. O prêmio recorde, agora confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão, gerou um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.
A transmissão dos sorteios ocorrerá ao vivo, pelas redes sociais da CAIXA, no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.
Outras loterias desta quarta
Outros seis concursos também estavam previstos para esta quarta:
- Quina n° 6915
- Lotofácil n° 3576
- +Milionária n° 316
- Dupla Sena n° 2906
- Lotomania n° 2868
- Super Sete n° 792
Segundo o locutor Pereira Júnior, que apareceu na transmissão para esclarecer os atrasos, "problemas operacionais" impediram o início dos sorteios. Ele afirmou que a transmissão retornaria ainda nesta quarta-feira e pediu paciência aos apostadores.
"Não se preocupem, a qualquer momento retornaremos. Lembramos que nossa equipe segue trabalhando para realizar os sorteios da forma mais completa e transparente possível. Você irá acompanhar todos os procedimentos que compõe a realização dos sorteios desta quarta-feira", declarou.
A CEF ainda não se pronunciou quanto a estes concursos. (Com Agência Brasil)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente