"Problemas operacionais" atrasam sorteios de loterias da Caixa

Seis sorteios programados para as 17h estão atrasados devido a "problemas operacionais". Sorteio da Mega da Virada também está atrasado
Atualizado às Autor Lorena Frota
A transmissão ao vivo dos sorteios dos concursos no YouTube dos concursos desta quarta-feira, 31, seguem em atraso desde as 17 horas.

Confira os sorteios em atraso:

  • Quina n° 6915
  • Lotofácil n° 3576
  • +Milionária n° 316
  • Dupla Sena n° 2906
  • Lotomania n° 2868
  • Super Sete n° 792 

Segundo o locutor Pereira Júnior, que apareceu na transmissão para esclarecer os atrasos, "problemas operacionais" impediram o início dos sorteios. Ele afirmou que a transmissão retornaria ainda nesta quarta-feira e pediu paciência aos apostadores. 

"Não se preocupem, a qualquer momento retornaremos. Lembramos que nossa equipe segue trabalhando para realizar os sorteios da forma mais completa e transparente possível. Você irá acompanhar todos os procedimentos que compõe a realização dos sorteios desta quarta-feira", declarou. 

A transmissão foi aberta há cinco horas e segue em tela de aguardo. O sorteio da Mega da Virada, que deveria acontecer às 22 horas, também está atrasado.

Até o momento, a Caixa Econômica Federal não deu maiores explicações.

