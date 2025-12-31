"Problemas operacionais" atrasam sorteios de loterias da Caixa EconômicaSeis sorteios programados para as 17h estão atrasados devido a "problemas operacionais". Sorteio da Mega da Virada também está atrasado
A transmissão ao vivo dos sorteios dos concursos no YouTube dos concursos desta quarta-feira, 31, seguem em atraso desde as 17 horas.
Confira os sorteios em atraso:
- Quina n° 6915
- Lotofácil n° 3576
- +Milionária n° 316
- Dupla Sena n° 2906
- Lotomania n° 2868
- Super Sete n° 792
Segundo o locutor Pereira Júnior, que apareceu na transmissão para esclarecer os atrasos, "problemas operacionais" impediram o início dos sorteios. Ele afirmou que a transmissão retornaria ainda nesta quarta-feira e pediu paciência aos apostadores.
"Não se preocupem, a qualquer momento retornaremos. Lembramos que nossa equipe segue trabalhando para realizar os sorteios da forma mais completa e transparente possível. Você irá acompanhar todos os procedimentos que compõe a realização dos sorteios desta quarta-feira", declarou.
A transmissão foi aberta há cinco horas e segue em tela de aguardo. O sorteio da Mega da Virada, que deveria acontecer às 22 horas, também está atrasado.
Até o momento, a Caixa Econômica Federal não deu maiores explicações.